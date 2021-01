Správná volba. Taková je reakce drtivé většiny hokejových osobností ze Středočeského kraje na odebrání pořadatelství letošního mistrovství světa Bělorusku. To bylo Minsku zrušeno kvůli obavám o bezpečnost účastníků turnaje, kterou by mohla ohrozit politická situace v zemi spojená s násilným potlačováním protestů proti prezidentu Lukašenkovi.

Chance liga, Kladno ( v modrém) hostilo Benátky. Tomáš Plekanec. | Foto: Foto: Roman Mareš

„Odebrání šampionátu Bělorusku je vzhledem k tamní situaci asi jediným správným rozhodnutím. O bojkotu hráčů jsem ale nic neslyšel, to byl spíš nějaký výkřik do tmy. Hráči tyhle věci tolik neřeší, stejně to rozhodnou ti nahoře. V tomhle případě bylo ale otázkou času, kdy Bělorusku turnaj vezmou,“ řekl Deníku kladenský útočník Tomáš Plekanec.