Začněme ale u mužů. Jak to vypadá s dohráním krajské ligy mužů?

Myslím si, že tento ročník je už definitivně ukončený. Na některých zimních stadionech už rozpustili ledovou plochu a znovu ji dělat nebudou. Modlím se, aby k tomu nedošlo i u nás, protože to by znamenalo, že jsme úplně skončili. S tím, že nebudeme hrát my ani junioři, jsem se smířil, ale u dětí mi to přijde škoda. Zkusíme trénovat alespoň na rybníku.

Udržují se hráči hlavního týmu ve formě?

Je to na každém hráči individuálně. Pokud nebudeme týden dva na ledě, tak nám nic neuteče, ale jde o to, aby byla alespoň nějaká vidina toho, že se situace za měsíc za měsíc a půl zlepší. Že by se sezona prodloužila o tři měsíce směrem do léta. Nejhorší je, že nikdo neví, co bude. Ti, kteří o omezeních rozhodují, si neuvědomují, jaké budou mít následky. Například to, že na horách nefungují vleky, je podle mého názoru hodně absurdní. Nevím, který člověk je více chráněný než lyžař. Má na sobě helmu, rukavice, kuklu i brýle.

Co byste tedy navrhoval za řešení?

Pojďme dát do izolace seniory a ohrožené skupiny. V některých případech nerespektují nařízení a proto jsou nemocní. Mladí lidé nemocní prakticky nejsou.

Zmínil jste, že děti budou trénovat na rybníku. Mohl byste být konkrétnější?

No jasně, už mám připravený tréninkový plán a budou chodit všechny kategorie trénovat. Uděláme pro to maximum, když tak rodiče vezmou hrabla a budeme uklízet sníh z ledu. Máme vyhlídnuté nějaké rybníky, které bychom využili. Na některých se už dá stát, navíc dva dny mají být mrazy, takže vznikne pevný led. Od středy 13. ledna na to vlétneme a jdeme na rybníky.

Předpokládám, že jde čistě a jen o ty nejmenší…

Ano. Těžko bychom na rybník postavili dvacet juniorů, aby proti sobě hráli. Velmi rychle by se zkazila kvalita ledu. V tuto chvíli nám nejde tolik o áčko nebo juniory, ale o děti. Něco tady dlouhodobě budujeme a všechno je to teď k ničemu. Ročníky 2015 jsou úplně v čudu, protože lidi na stadiony nechodí, bojí se. Například v kategorii, ve které mám syna, ročník 2010, za celý měsíc mi v době, kdy se dalo trénovat nechybělo ani jedno dítě.

To znamená, že jste jistě zastáncem sportování dětí. Nebojíte se ale možných problémů?

Nevidím jediný důvod, proč by tyto kategorie neměly trénovat. Pak se vrátí na stadiony děti, které budou nepohyblivé a hlavně děti si velmi rychle odvykají režimu. Když nebude půl roku muset nic dělat, tak se do toho bude zpět špatně dostávat. Pak se jim nebude chtít.