Brankář Jóhann Björgvin Ragnarsson vychytal Islandu zlaté medaile i postup

Cesta tam a zase zpátky. Tak by se s trochou nadsázky dala popsat sezona hokejového brankáře Jóhanna Björgvina Ragnarssona. Rodák z Reykjavíku v červenci minulého roku zamířil z Islandu do České republiky, aby se zdokonaloval v hokeji. Dohodl se na angažmá ve Vlašimi, kde se postupně adaptoval a začal se přibližovat svému snu stát se profesionálním hokejovým brankářem. Aby toho dosáhl, opustil svou komfortní zónu a vydal se do neznámého.

Hokejový brankář Jóhann Björgvin Ragnarsson | Foto: archiv sportovce

Ragnarsson celkem pravidelně chytal za mládežnické národní týmy Islandu. Díky svým výkonům ve Vlašimi zaujal management seniorské reprezentace. Její hlavní trenér Vladimír Kolek, rodák z Ústí nad Labem, si vybral právě Ragnarssona jako jednoho z brankářů pro nedávné mistrovství světa druhé divize skupiny B. Vlašimský brankář tvořil dvojici s Jakobem Johannessonem. S volbou mohl být Kolek spokojený. Osmnáctiletý Ragnarsson se odvděčil za příležitost spolehlivým výkonem. Ve dvou zápasech inkasoval pouze čtyři branky a zastavil 74 z 78 střel soupeřů. Hokejový brankář Jóhann Björgvin RagnarssonZdroj: Archiv sportovceIslanďan hrající krajskou soutěž za Vlašim se vyznamenal především v posledním zápase Islandu na turnaji. K výhře svého týmu 3:2 nad Belgií přispěl nejen spolehlivým výkonem v brance, když si připsal 44 zákroků, ale také má ve statistikách jednu přihrávku. Zahájil akci, po níž jeho spoluhráči srovnali na 1:1. I díky spolehlivému výkonu byl Ragnarsson vyhlášen nejlepším islandským hráčem zápasu s Belgiií, zároveň jej pořadatelé ocenili coby nejlepšího brankáře turnaje. Hokejisté Islandu postupně dokázali porazit Bulharsko 10:2, Gruzii 5:2, Mexiko 7:1 a na závěr turnaje Belgii 3:2. Island tento turnaj pořádal a díky vítězství si vybojoval účast na mistrovství světa 2. divize skupiny A pro příští rok. V jakém termínu a kde se bude událost konat, není zatím zřejmé. Bližší informace by mělo přinést následující jednání Mezinárodní hokejové federace IIHF, které se koná od 26. do 28. května ve finském Tampere.