V první gólové šanci zápasu se zjevil hostující Tybor, ale mířil jenom do Krošeljovy lapačky. Poprvé ale udeřilo na druhé straně. Martin Pláněk si najel až na pravý kruh a jeho střelu ještě do branky usměrnil Martin Šťastný. Pardubice mohly srovnat v závěru první třetiny, ale ve formě hrající Radoslav Tybor trefil jenom tyč.

Hosté se ale dočkali po přestávce. Hosté využili početní výhodu, i když to nebylo tradičním přesilovkovým zámkem, ale srovnáno bylo po průniku Romana Vlacha. Bruslaři si ale vzali vedení zpátky, když přesně do šibenice pálil po tlaku čtvrté boleslavské formace obránce Jiří Kurka, který si připsal třetí gól sezony. A namlsaní Bruslaři přidali i třetí gól, když si Pláňkovu přihrávku srazil do vlastní branky jeden z hostujících obránců. Odpovědět mohl boleslavskému publiku dobře známý rychlobruslař Martin Látal, ale Krošelj jeho únik zastavil betonem.

Ve třetí dvacetiminutovce domácí svůj náskok navýšili, když si volný puk mezi kruhy našel David Šťastný a přidal druhý gól v zápase. Další gól mohl přidat po faulu na Najmana z trestního střílení Jeglič, ale minul branku. A protože už žádný další gól nepadl, mohla se po třech porážkách v řadě Boleslav radovat z přerušení této série a tří bodů.

BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Šťastný (Pláněk, Skalický), 31. Kurka (Najman, Flynn), 36. Pláněk, 45. Šťastný (Skalický) – 28. Vlach (Kindl, Eklund). Rozhodčí: Horák, Pražák – Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2732.

Mladá Boleslav: Krošelj – Ševc, Kurka, Dlapa, Hrbas, Pláněk, Hrbas, Fillman, Hrdinka – Klepiš, Zbořil, Vondrka – Stránský, Bičevskis, Lunter – Šťastný, Jeglič, Skalický – Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Pardubice: Kacetl – Holland, Eklund, Voráček, Kolář, Mikuš, Ivan, Oliva – Tybor, Kousal, Mandát – Kindl, Harju, Machala – Látal, Vlach, Kusý – Pochobradský, Poulíček, Beran. Trenéři: Razým, Mikeska a Čáslava.