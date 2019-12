Ačkoliv měli zpočátku nějaké šance velkopopovičtí hokejisté, mladoboleslavský B tým byl tím, kdo šel jako první do vedení. Z mezikruží úspěšně zakončil František Uřidil. Hosté potom zkusili několik dalších protiútoků, které Mladá Boleslav přestála.

Po zbytek první třetiny už měli více ze hry boleslavští hráči. Ti se dostali dokonce do vedení 2:0. Z mezikruží se trefil Dominik Tregl, který trefil odkrytou levou část velkopopovické branky. Po zbytek první třetiny měli Boleslavští i další šance, z nich však góly už nepadly.

V úvodu druhé třetiny hráli domácí ve čtyřech, a i to mohlo dát Velkým Popovicím impuls, protože po několika minutách skorovali. Stalo se to po chybě brankáře Matěje Kmece, který si moc vyjel z brány, čehož využil Jakub Tabášek, který objel bránu a zakončil do prázdné.

Ve druhé polovině druhé třetiny byli Bruslaři blízko k tomu, aby své vedení navýšili, čemuž ale předcházel poměrně velký tlak hostů. Nejprve se soupeř dostal do úniku a Boleslavští faulovali a v následném oslabení Bruslaře zachránila tyč Kmecovy brány. V tomtéž oslabení byl blízko gólu Lukáš Franc, který ujížděl sám na bránu a zakončil mezi betony, jenže brankář puk vyrazil. V závěru dvacetiminutovky Bruslaři znovu inkasovali, čímž Velké Popovice srovnaly na 2:2. Vyrovnávací branku vsítil po střele z kruhu Jan Synáč.

Na začátku třetí třetiny měli více ze hry domácí, kteří se mohli prosadit například po střele Františka Uřidila ve 45. minutě. Proti jeho ráně od levého mantinelu však zasáhl povedeně lapačkou velkopopovický gólman.

Poté však čím dál častěji hrozili hosté z města proslulého výrobou piva, Mladou Boleslav však držel při remíze brankář Matěj Kmec. V 51. minutě se po závaru v brankovišti dostal kotouč za brankovou čáru, ale hlavní rozhodčí rozpažil a svůj názor nezměnil ani po diskuzi s velkopopovickými hráči. Netrvalo dlouho a Slavoj se nakonec skutečně do vedení dostal, když si do levého kruhu najel Jan Synáč a brankáře překonal střelou do pravého horního rohu. Velké Popovice tak nad Bruslařským klubem vedly 3:2.

V samotném závěru utkání měli Boleslavští přesilovku tři na pět, kterou využili. Z kruhu se přesně k levé tyči trefil Ondřej Bílek a srovnal na 3:3. Utkání tak nakonec dospělo do prodloužení, v němž hráli domácí také početní výhodu, jenže ani z té se neprosadili. Nastavovaný čas sice nabídl nějaké šance, žádný z celků jich ale nevyužil, proto duel dospěl až do samostatných nájezdů, v nichž se za domácí trefil pouze rovný, zatímco hosté se prosadili dvakrát, a tak v nájezdech zvítězily právě Velké Popovice a získaly bonusový bod.

Krajská liga (15. kolo): Čáslav – Příbram B 7:3, Mladá Boleslav B – Velké Popovice 3:4 sn, Poděbrady – Rakovník 7:4, Benešov – Králův Dvůr 4:5, Kutná Hora – Slaný 3:4, Kolín B – Kralupy nad Vltavou 3:8, Žabonosy – Mělník 4:7, Vlašim – Černošice 4:6.

Pořadí západ: 1. Černošice 36 bodů, 2. Velké Popovice 27, 3. Kralupy 27, 4. Slaný 25,. 5. Mělník 25, 6. Rakovník 24, 7. Králův Dvůr 17, 8. Příbram B 11.

Pořadí východ: 1. Čáslav 29, 2. Poděbrady 28, 3. Boleslav B 28, 4. Kolín B 20, 5. Benešov 19, 6. Vlašim 17, 7. Kutná Hora 14, 8. Žabonosy 10.

VOJTĚCH DRBOHLAV, JAROSLAV BÍLEK