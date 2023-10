Zatímco doma válí a jsou stoprocentní, tak ze hřišť soupeřů odjíždí zatím s prázdnou. Hokejisté Benešova dodrželi pravidlo i v předehrávce šestého kola na ledě Žabonos, kde prohráli 2:5. Stále tak čekají na první bodový zisk z venku.

Hokejisté Benešova odjíždějí ze hřišť soupeřů stále bez bodů. | Foto: HC Lev Benešov

Herní převaha byla na straně Benešova, jednalo se ale pouze o jediný aspekt. Domácí totiž vyučovali hosty v efektivitě a z ojedinělých šancí skórovali. „Bodově je to den a noc. Náš výkon ale nebyl špatný,“ podotkl asistent trenéra Michal Kaňka. Hokej se ale hraje na góly, které dával ale hlavně soupeř. Dva nejdůležitější v jeho podání přišly v závěru druhé třetiny, kde si Žabonosy vytvořily klíčový náskok.

„Tři čtvrtiny zápasu jsme byli lepší než domácí. Akorát jsme nedávali góly a soupeř nás trestal. Šancí jsme měli spoustu. Ve druhé třetině jsme hráli 17 minut u nich v pásmu, a ke konci jsme dostali dva branky,“ zoufal si Kaňka. Hned zkraje závěrečného dějství přidal čtvrtou branku Žabonos Smejkal a domácí měli luxusní náskok. Hosté sice snížili v přesilovce, avšak v závěru inkasovali.

„Máme teď hodně mladý tým, takže nám chybí zkušenost. K tomu zraněné obránce. Máme udělaného Rajgla na střídavý start, akorát teď nemohl,“ zmínil Kaňka. Benešov trápí obrana, i proto rychle zareagoval a v průběhu týdne by měla dorazit do defenzivy ještě jedna posila. „Doděláváme přestup jednoho zkušenějšího obránce, který by měl příští týden nastoupit,“ uzavřel trenér Lvů.

Žabonosy – Benešov 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 14. Kubišta (Kunášek), 36. Mejzr (Kráčmar, Kubišta), 40. Kubát (Smejkal, Březka), 41. Smejkal (Kedršt), 59. Kedršt – 16. Starec (Zderadička, Kohout), 49. Fedoročko (Kohout). Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Čáp – Doskočil, Pokorný.