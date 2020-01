Máte za sebou asi celkem divokou sezonu. Jaká byla v čínském dresu?

Abych začal od začátku: nejdřív jsem podepsal s Kladnem s tím, že si mě vybralo Ústí. Tam to ale nějak nevyšlo. Od trenéra Josefa Zajíce jsem dostal šanci, abych si zahrál za čínskou reprezentaci. Tak jsem to vzal, protože jsem chtěl nějakou šanci či popostrčení. Už jsem totiž nechtěl hrát druhým rokem za juniorku.

Jaká to pro vás byla zkušenost?

Nepopsatelná. Zahrát si s týmem, který nemá moc velké ambice a pořád jen prohrávat, to tedy taky není pro každého.

Občas jste utržili celkem velké příděly od soupeřů. Může to mladému hokejistovi vůbec něco dát?

Ale ano. Pevné nervy (usmívá se). Protože tolik dostávat, klidně k dvacítce gólů, to se v mužských soutěžích opravdu jen tak nestává. Maximálně tak v žákovských kategoriích. To hokejistovi opravdu dá hodně, ale zase se z toho musíte ponaučit. Ale nesmí vám klesnout sebevědomí.

Jak vůbec fungovala komunikace lavičce?

Těžko. Trenér (Jiří Šejba) mluvil anglicky, na lavičce pak byli překladatelé, kteří jim to tlumočili do čínštiny. Ale asi čtyři kluci mluvili anglicky, s nimi jsme se nějak domluvili. Ale jinak vůbec.

A na ledě jste si rozuměli?

Moc ne. Spoléhali na to, že o nás na ledě vědí a dají nám puk. Jinak jsme na sebe křičeli, ale myslím si, že spíše do tmy (směje se).

Ale čeští kluci dostávali na ledě dost prostoru, že?

Ano, to byl jeden z důvodů, proč jsem to bral. Prostor tu byl veliký. Juniorka by mě už asi nikam neposunula. Nebo takhle jsem to alespoň vnímal. Mužský hokej je posun kupředu a myslím, že mi to hodně dalo.

Za kladenské áčko pravidelně nastupuje váš bratr Štěpán, vaše dvojče Ondra pro změnu za Ústí. Sledujete, jak se jim daří?

Abych se přiznal, tak nemůžu říct, že bych se na ně chodil dívat, protože nemám moc volného času. Ale na onlajnech je určitě sleduji.

V létě jste dokonce naskočil do přípravy s Rytíři. Nemrzí vás, že z toho nebylo více?

Mrzí. Ale zase mi nikdo nezaručil, že bych se tam podíval. A že bych si říkal, že by mi tu šanci někdo dal, tak by mě to mrzelo víc. Ale jelikož mi to nikdo takhle neslíbil, tak mě to zase nemrzí tolik.

Čínský tým má za sebou poslední zápas sezony. Jaké jsou vaše další plány? Máte třeba už domluvené další angažmá?

Sezona končí brzy jen pro Čínu. Jednatřicátého ledna mi tu končí kontrakt a já se odeberu zpět do kladenské juniorky. Vrací se tam se mnou minimálně i Martin Nagy. Někdo si asi zahraje za Slaný, kluci Kučerovi za Vlašim, protože tam bydlí. Ale to nevím jistě.

Jan ŠEJHL