Tři góly do šatny zachránili Benešov od domácí porážky. Na úvodní vyrovnávací gól Zderadičky ještě stihl do úvodní přestávky Bílek. Hosté dokonce odskočili do dvoubrankového vedení, ale Lvi dokázali zareagovat opět v závěru dějství. „Byli jsme ospalí, moc jsme nebruslili. Nevím, jestli jsme byli ospalí, unavení po oslavách,“ přemítal trenér Benešova Pavel Dvořák, proč výkon jeho svěřenců zaostával oproti tomu víkendovému v duelu s Vlašimí.