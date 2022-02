Hostující Kralupy měly velmi dobrý vstup do zápasu, ve čtrnácté minutě vedly po brankách Hampla a Bradáčka už 2:0. „Utkání pro nás nezačalo dobře, již v první třetině jsme museli dohánět dvoubrankové manko, což se nám podařilo,“ poznamenal trenér Bartůšek. Jeho svěřenci dokázali ještě v první třetině vyrovnat díky Netolickému a Sládkovi.

Prostřední část utkání se Benešovu nepovedla zejména po taktické stránce. „Druhou třetinu ovlivnilo hodně vyloučených na naši straně, když jsme hráli víc jak polovinu třetiny v oslabení, která nás stála spoustu sil, které nám chyběly do útočné fáze, abychom zlomili výsledek na naši stranu,“ sdělil benešovský trenér.

Třetí perioda nabídla celou řadu zajímavých příležitostí, ale fanoušci, kteří zápas sledovali, rozhodující situaci neviděli. „Třetí třetina se odehrála bez vstřelených branek, kde jsme neproměnili ani jednu ze svých brankových příležitostí,“ smutnil po utkání Bartůšek.

Utkání dospělo do prodloužení, které skončilo už po jednačtyřiceti vteřinách. „V prodloužení, kdy rozhodčí přehlédnul faul, se soupeř dostal do přečíslení a zápas rozhodl situací dva na jednoho vítěznou brankou,“ doplnil svůj pohled na rozhodující moment zápasu domácí trenér. „Musím kluky pochválit za nasazení do utkání, které jsme odehráli v neúplné sestavě,“ uzavřel Bartůšek.

