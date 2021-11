Ačkoliv se jako první v zápase prosadili domácí hráči, tak Benešov rychlými góly otočil průběh zápasu. „Dá se říct, že jsme je prakticky k ničemu nepouštěli. Soupeř si vypracoval několik šancí během přesilovek. První gól dali po naší chybě, když jsme nevyhodili puk. Náskok jsme si hlídali, navíc jsme celou řadu dalších šancí neproměnili,“ konstatoval po zápase benešovský Michal Kaňka.

Kaňka se na výhře Benešova 10:2 podílel třemi asistencemi. „Utkání hodnotím podobně jako s Kolínem, dopadlo nad očekávání dobře. Osobně bych měl být s třemi přihrávkami spokojený, ale je škoda, že se mi nepodařilo i skórovat,“ řekl Kaňka.

V derby Vlašimi a Benešova se rozhodčí rozhodně nenudili. Rozdali celkem 65 trestných minut (20:45). „Myslím si, že to k derby patří. Záludné zákroky tam nebyly, škoda jen zranění, hráč Vlašimi upadl na mantinel a odnesl si krvavé zranění. Jinak to byly běžné souboje před brankou,“ přidal svůj pohled na věc Kaňka, který výhru se svými spoluhráči neoslavil. „Jsem nějaký nemocný, jel jsem slavit domů. Spoluhráči to oslavili, někteří se trefili vůbc poprvé. Ještě ani nevím, jak dopadli,“ dodal s úsměvem na tváří.

Vlašim Benešov 2:10 (1:3, 1:2, 0:5)

Branky a nahrávky: 2. Kočí (Matějka, Kratochvíl), 27. Kočí – 3. Netolický (Procházka, Zderadička J.), 4. Polesný (Kižlin, Beran), 19. Starec (Holánek), 27. Polesný (Kaňka, Beran), 33. Holánek (Zderadička J.), 46. Kohout (Holánek), 46. Sládek (Kižlin), 47. Kohout (Beran), 52. Procházka (Kaňka), 53. Mrva (Polesný, Kaňka). Rozhodčí: Hruška - Kálal, Nevařil. Vyloučení 10:11. Bez využití. V oslabení: 0:2

Vlašim: M. Holánek (47. Ragnarsson) – Matějka, Pessr V., Říha, Drahoš, Jerman, Horálek, Pessr J. – Svoboda, Bílek, Holeš, Fiala, Kratochvíl, Harwig, Kucharčík, Florián, Soukup, Burda, Kočí

Benešov: Štěpánek – Procházka, Zderadička J., Rittig, Kořánek, Zderadička F., Beran – Mrva, Kaňka, Sládek, Holánek L., Kižlin, Kohout, Dušek, Polesný, Netolický, Starec.