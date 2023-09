V sobotu startuje krajská liga. Hokejisté Benešova do ní vstoupí omlazeni oproti té předchozí. Zkušený matador Michal Kaňka bude spíš na střídačce než na ledě. Nově je totiž asistentem trenéra. Lev chce letos zapracovat do týmu hlavně mladé hráče, nicméně i tak si dělá ambice na play-off a konečně se dostat přes předkolo do čtvrtfinále.

Hokejisté Benešova. | Foto: Ondřej Jícha

Benešovští se na začátku sezony budou muset obejít nejen bez Kaňky, ale i bez dalšího tahouna Lukáše Holánka a také Tadeáše Kočího. Oba se k týmu připojí až později. Kdo už ale nebude pokračovat, jsou Rittig a Kižlin, které skončili kvůli studijním povinnostem. Mrvu zase vyřadily zdravotní problémy. Jedinou posilou do týmu je příchod Tomáše Rajgla z Mladé Boleslavi. Benešovský odchovanec má vyřízené střídavé starty.

Ve Lvu jsou tak zpočátku s ambicemi skromnější. „Moc velké si je neděláme. Zapracováváme do týmu dorostence a juniory. Sám jsem v očekávání, co to přinese,“ přiznává nově asistent trenéra Michal Kaňka.

On sám v 49 letech už bude zápasy sledovat spíš ze střídačky, avšak se bude průběžně připravovat a v případě potřeby naskočí i do zápasu. „Jsme domluvení, že budu hrát, když nás bude málo do zápasu, tak bych nastoupil. Normálně s nimi trénuji, ale čeká se, že budou hrát hlavně oni,“ podotýká zkušený matador.

Benešov se v posledních dvou letech probojoval vždy do předkola play-off. Tam ale vždy pro něj sezona skončila. Letos by se chtěl dostat přeci jen alespoň o level dál. „Vždycky chceme hrát, co nejdéle. Ukáže se až během sezony. Vše se snad vyladí před play-off a doufám, že už předkolo přejdeme,“ přeje si Kaňka.

