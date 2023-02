Marečkův osudný okamžik se stal 21. ledna v Berouně v utkání proti Královu Dvoru (4:5). Přibližně v polovině zápasu byl útočník Benešova přistrčen zezadu a břichem narazil na mantinel. Na první pohled běžný souboj, kterých je v hokejovém střetnutí vidění spousta. Smolná souhra náhod ale zapříčinila, že si 25letý hokejista roztříštil slezinu, což mimochodem zjistilo až lékařské vyšetření na popud bratra, který ho odvezl do nemocnice. Rázem v péči lékařů strávil šest dní a doteď je v domácím léčení.

„Bylo to hrozné, věděl jsem, že mi skončila sezóna a nějaký čas budu muset ležet. V počátku jsem ani nevěděl další následky. Po vstřebání více informací jsem byl rád, že mě zranění v budoucnu nebude omezovat, i když diagnóza zněla původně hrozně,“ popisuje Mareček pro klubový web, co cítil, když mu lékaři řekli, co s ním vlastně je.

Starec hraje play-off v bolestech. V pořádku úplně nejsem, přiznává kapitán Lvů

Mareček má momentálně první ze tří měsíců v rámci rekonvalescence. Probíhá tak, jak má. Cítím se být už skoro v pořádku, až na občasnou bolest při otřesech a nějaké pohyby,“ říká benešovský útočník. Následky úrazu pociťuje dosud. Stále ho omezuje v některých činnostech. Na nošení těžkých věcí může zatím zapomenout, na konci dubna už by ale mělo být vše v pořádku a bude moct začít postupně zatěžovat břicho.

Další pozitivní zprávou je, že se v příští sezoně vrátí zpět k hokeji a benešovští fanoušci ho uvidí na ledě. „Budu moci hrát bez omezení. Jediné co musím absolvovat při tomhle zranění, je pravidelné očkování, kvůli oslabené imunitě,“ uklidňuje Mareček. Sám se tak na konci sezony byl podívat na spoluhráče při domácích zápasech. Nejraději by šel na led, protože se Benešovu moc nedařilo. Počkat si ale bude muset do léta, kdy bude zdravý a plný sil.

Video, foto: Benešov vyhořel v přesilovkách. Kolín snadno získal první bod