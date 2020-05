Tento systém je založený na pečlivém a podrobném sběru dat, který má pomoci zemědělcům a poradit jim, jak efektivně hospodařit, vysvětluje Lukáš Musil, zakladatel společnosti Agdata. Jako dítě vyrůstal na rodinné farmě, takže viděl dnes a denně s jakými starostmi se farmář musí potýkat. Ať to jsou rozmary matky přírody, rychlé změny počasí, nebo neustále přibývající a stále náročnější administrativa.

„V jednom rozhovoru se mě novináři ptali, jestli jsem jako dítě měl práci na farmě rád. Možná to bude znít pateticky, ale já tu práci už jako dítě považoval za nutnost, kterou zkrátka udělat musím. Takže vlastně ano, měl jsem ji rád,“ svěřuje se mladý vynálezce.

Jak Lukáš Musil zdůrazňuje, má systém farmářům a zemědělským podnikům zjednodušit život. Zemědělci mají být přece víc na poli a v terénu, než aby vysedávali celé hodiny nad náročnou administrativou. „Náš systém jim usnadní například vedení evidence skladového hospodářství, zabezpečí pomocí GPS jejich zemědělské stroje proti krádeži.

Agdata pozná, jak výkonný je který stroj, jestli by pro farmáře nebylo líp už koupit nový než utrácet za drahou a možná zbytečnou opravu. A ví i to, jak úrodné je to které pole. Jak je svažité, jestli plodina, kterou tam farmář pěstuje, se mu vůbec vyplatí a jestli by nebylo lépe zabývat se něčím jiným,“ vypočítává jen část výhod nového systému Lukáš Musil.

Krávy s obojky

Systém Agdata nabízí podle Musila rovněž bateriové GPS obojky, které ochrání pasená zvířata před krádeží a pomohou je zemědělcům rychle najít, pokud by náhodou utekla z pastviny. Ekonomická polní navigace do tabletu zase farmářům a zemědělcům pomůže přesněji dávkovat hnojiva a různé přírodní ochranné prostředky a usnadní jim tak orientaci na hranicích parcely například v noci. Pomocí čipů zlepší identifikaci obsluhy stroje, což v praxi znamená, že například větší zemědělský podnik získá možnost sledovat docházku zaměstnanců a jejich pohybu po pracovištích.

Podle Musila jde vlastně o chytré zemědělství. Farmář má k dispozici veškeré potřebné informace o počasí, o stavu svých polí, z družic o tom, kde roste plevel. „Zemědělec pracuje každý den s obrovským množstvím dat, tak proč je nemít všechny v mobilu?“ usmívá se Musil. Data z družic je možné odečítat doslova každou vteřinu, ta o počasí může farmář získat pětkrát za hodinu, všechno funguje automaticky a usnadňuje to práci.

Ovšem stejně důležitá je cena. K tomu, aby si zemědělec mohl systém pořídit, není podle Lukáše Musila potřeba žádná složitá technologie, stačí mu jenom přístup na internet a mít v kapse chytrý telefon. Instalaci na příslušné farmě provede Agdata do čtrnácti dnů. „Kvůli našemu zařízení se zemědělec rozhodně zadlužit nemusí. Jednotlivé systémy si může koupit v ceně pouze několika tisíc korun, zato úspory, které může naše zařízení farmářům do budoucna přinést, jsou mnohonásobně vyšší,“ zdůrazňuje Lukáš Musil.

Konec pranostik

Jednou z technických novinek, které Agdata nabízí, jsou přenosné meteostanice. Například za času našich pradědečků sedlák vyšel na pole, podíval se k obloze a odhadl vývoj počasí. Případně si vedl doma zvláštní kalendář mapující počasí po jednotlivých měsících několik let zpátky. Podle toho, jak počátkem roku pršelo nebo sněžilo, sedlák předpokládal, jaká bude v letních měsících úroda a co může od přírody čekat. Pravda je, že se málokdy spletl.

Ovšem tehdy počasí vypadalo úplně jinak a bylo podstatně stabilnější než dnes, kdy se mění ze dne na den a málem z hodiny na hodinu. Horka střídají průtrže mračen, rozmary přírody odhadnout je složité na několik měsíců dopředu. Proto dnes farmáři podle Musila poslouží spíš než starý kalendář kompletní meteostanice, která zjistí úhrny srážek, teplotu, vlhkost vzduchu, tlak, směr a rychlost větru.

„Senzorů vyvíjíme ale ještě více. Máme například čidla sledující vlhkost v obilí ve čtyřech různých hloubkách, senzory ovlhčení listů. Systém Agdata pak na základě dat z těchto meteostanic umožňuje předpovídat výskyt možných chorob na polích,“ popisuje Lukáš Musil další technické vymoženosti, kterými si může farmář výrazně usnadnit život. Jak ale vzápětí zdůrazňuje, jeho společnost informace a citlivá data spravuje, zálohuje, šifruje, ale také zaručuje jejich ochranu. Zkrátka spolehlivý servis od A do Z.