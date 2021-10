Zdůraznil současně, že hasit požár plavidla na vodní ploše je velmi specifické – a třeba s hašením auta to nelze srovnávat. Místo zásahu totiž není dostupné pro běžnou techniku. „Náročnost řešení takové mimořádné události také velmi ovlivňuje druh plavidla, jeho velikost, konstrukce lodi, eventuálně přítomnost tlakových láhví. Významnou roli hrají také meteorologické a hydrologické podmínky,“ upozornil Dopirák. Naopak si poříční policie vyzkoušela i situaci, kdy je hořící loď ukotvena v přístavišti a hasičské jednotky teprve jedou k zásahu: s pomocí potápěčů loď uvázala a vytáhla ji na volnou hladinu, aby se plameny nerozšířily na další lodě.

Úkolem hasičů se pak ještě stal průzkum lodi v dýchací technice – a pak do akce nastoupili policejní potápěči. Jejich posláním bylo nejen prohlédnout ponořenou část, ale také prověřit, zda ve vodě nejsou další lidé. Pak policejní člun přitáhl „plavidlo v problémech“ ke břehu. „Tam byli již připraveni hasiči ze Sedlčan, aby s pomocí posádky dobříšského člunu provedli ohraničení lodi nornými stěnami k zabránění úniku nebezpečných látek do vody,“ uvedl Dopirák.

„Námětem cvičení byl požár plavidla uprostřed vodní plochy, ze kterého se skokem do vody zachránily dvě osoby. Na místo jako první dorazila Vodní záchranná služba Českého červeného kříže ze stanoviště v Živohošti, která provedla záchranu těchto osob vytažením do lodi,“ přiblížil Dopirák počátek akce. Pak dorazila policejní loď a následně člun hasičů z Dobříše. „Pro hašení museli použít přenosné plovoucí čerpadlo, ze kterého vedli útočný proud na hašení lodi. Následně dorazili na pomoc hasiči z Jílového u Prahy s větším plavidlem a dalším přenosným čerpadlem na lodi,“ přiblížil Dopirák, jak se hasí na vodě.

V pondělí o tom informoval řídicí důstojník Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje z územního odboru Příbram Radek Dopirák. Nepřipomínal ale malér, který se odehrál na hladině. Hovořil o cvičení složek integrovaného záchranného systému, které se v posledním zářijovém dnu společně připravovaly na to, jak by podobnou situaci zvládaly, kdyby byl jejich zásah potřebný doopravdy.

