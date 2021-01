/FOTOGALERIE/ Když hasiči v Poděbradech rozbíjeli koupelnu, majitelé na ně nejen koukali, ale ještě si přáli, aby jim to šlo od ruky rychleji. V pátek vpodvečer zachraňovali psa, který uvízl pod obezděnou vanou.

Nevšední zásah hasičů, zachraňovali psa zaklíněného v koupelně pod obezděnou vanou. | Foto: twitter HZS Středočeského kraje

Asi by málokomu přišlo na mysl, že se něco podobného vůbec může přihodit – ale opravdu může. Důkazem je díra jak hrom. Akce se tak trochu podobala jednomu z nejkurióznějších zásahů středočeských hasičů v loňském roce, kdy 5. září v centru Kladna vrtali do zdi prodejny modelářských potřeb – a pak ještě probourávali větší otvor. Nakonec po bezmála tříhodinovém úsilí úspěšně zachránili kočku spadlou do uzoučké skuliny mezi dvěma domy.