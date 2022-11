„Nacvičovali jsme záchranu lidí z průmyslového objektu, který kvůli rychle se šířícímu požáru nestačili opustit. Použili jsme k jejich záchraně výškovou techniku, například automobilové výsuvné žebříky,“ popsal autor scénáře cvičení Jiří Sokol, velitel stanice HZS Vlašim.

Foto: Hrad Karlštejn zachvátily plameny. To byl scénář cvičení hasičů

Ten současně připomněl, že cvičení nemělo za cíl zjišťovat, zda hasiči zvládají správně předepsané postupy, tedy taktiku zásahu, jinými slovy, zda umí to, co se od nich očekává. „Nebylo to prověřovací, ale taktické cvičení. Šlo o to, aby si členové jednotek vyzkoušeli postupy a taktiku zásahu. Cvičný zásah nebyl zaměřený na rychlost pomoci, ale na její kvalitu a nacvičení správných postupů.“

Cvičení se zúčastnilo 45 hasičů, kteří do Dolních Kralovic dorazili nejen ze stanic HZS Benešov a Vlašim, ale také další ze Zruče nad Sázavou a Kutné Hory. „Vedle profesionálních hasičů se cvičení zúčastnily také jednotky Sborů dobrovolných hasičů Dolní Kralovice, Křivsoudov, Čechtice, Zdislavice, Zruč nad Sázavou a Načeradec a řada dalších SDH,“ dodal Jiří Sokol.