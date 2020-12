Jestliže o kočkách se říká, že kam micka strčí hlavu, bez problémů projde i celé její tělo, o vysoké zvěři to rozhodně neplatí. Ukázaly to trable mladého srnce, jemuž museli přijet na pomoc říčanští hasiči.

Srneček se zaklínil mezi oplocením a domem. | Foto: HZS Středočeského kraje

Kdo ví, jak by dopadl bez jejich přispění. Ovšem pokud on sám vyprávěl svou historku ostatním srncům, kdo ví, zda mu kamarádi věřili, co se také může přihodit…