OBRAZEM: Hasiči nacvičovali zákrok při mimořádné události v sázavském klášteře

Zásah hasičů v národní kulturní památce by bezpochyby byl velmi náročný, a pokud by k němu skutečně došlo, mohly by vzniknou velké a někdy dokonce nenahraditelné škody. Právě i na takovou eventualitu je ale potřeba se také připravit. Proto zástupci Hasičského záchranného sboru Benešov nacvičovali takový zákrok přímo v Klášteře Sázava.

Cvičení hasičů v klášteře v Sázavě. | Foto: HZS Středočeského kraje