Na pořízení nového hasičského speciálu přispělo Ministerstvo vnitra částkou dva a půl milionu korun, další milion věnoval Středočeský kraj a zbylou částku do pořizovací ceny osm milionů korun doplatilo město Týnec nad Sázavou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.