OBRAZEM: Dobráci z Pecerad slavili sto let sboru do roztrhání těla

I když se soutěžemi, přece jen dost uvolněně a bez nějaké křeče o výsledek, pojali v sobotu 25. června členové Sboru dobrovolných hasičů Pecerady oslavu 100 let od založení své organizace. Ani to jim ale neubralo v zápalu do hry. Při vtipně pojatých klasických hasičských disciplínách předvedli nasazení hraničící se sebezničením.

Z oslavy 100. výročí založení hasičského sboru v Peceradech. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner