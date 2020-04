ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Například v Divišově hasiči distribuovali roušky a dezinfekci všem lidem městyse. Šila je i starostka OSH. „Kamarádka stříhala, já šila a nejmladší dcera žehlila a dělaly jsme to rády,“ uvedla a připomněla, že nyní hasiči roudají celkem 365 respirátorů lidem starším šedesáti let.

OSH sice neúkoluje, ale informuje. „Všem dáváme na vědomí důležitá rozhodnutí,“ vysvětlila starostka OSH. „Naposledy třeba to, že se kvůli koronaviru ruší všechny jarní soutěže a akce,“ řekla doplnila, že se to týká téměř 11 tisíc hasičů z 227 sborů. „Věřím, že vlastními silami a odpovědností tohle těžké období zvládneme,“ dodala starostka OSH Benešov.

Pro to dělají všechno také například dobráci z Pecerad. Ti kromě hašení požárů nyní jezdí do benešovské nemocnice, kde zřídil Středočeský kraj distribuční centrum pro přerozdělování ochranných pomůcek. „Vykládáme tam zásilky zdravotnického materiálu, třeba respirátorů nebo rukavic,“ popsal velitel SDH Pecerady Roman Hudrlík. „Byli jsme tam už dvakrát a čekáme na další zavolání,“ dodal a přiznal, že ani jeho sbor není úplně špičkově vybaven ochrannými pomůckami. „Obstaráváme si je sami. Z HZS Benešov jsme získali čtyři ochranné obleky,“ řekl.

OSH Benešov

Údaje k 31. březnu 2020

Počet SDH - 227

Počet členů SDH - 10568



Členové SDH podle věku

Údaje k 31. prosinci 2019

3 až 5 let - 37

6 až 14 let - 775

15 až 17 let - 329

18 až 25 - 995

26 a více - 8103

Své sousedy na holičkách nenechávají ani ve Zvěstově. „Situaci moc neprožíváme,“ přiznal Karel Babický, starosta obce a velitel SDH s tím, že nákaza se místu zatím naštěstí vyhýbá a obyvatelé všechna opatření dodržují. Ani ve Zvěstově se nyní hasiči nemohou sejít, aby se poradili. Přesto tam pomoc, třeba donáška potravin nebo ochranných pomůcek, probíhá organizovaně, i když ne hromadně. „My tady jsme prakticky všichni hasiči,“ připomněl starosta.

„U nás je pomoc bezprostřední. Proto se nedá říci, že pomáhají jen hasiči. Všichni teď jsou dobrovolníky,“ vysvětlil a popsal, že si obec hájí svůj obchod, kde se odehrává všechno důležité. Jedni si tam vezmou roušky, které ušily zvěstovské ženy, jiní dezinfekci nebo ochranné rukavice. A když někdo potřebuje něco dalšího, řeší poptávku právě tam.

Také v Kamberku je dosud všechno v rámci možností v pořádku. Potvrdila to starostka Alena Jenšíková. „Když je něco potřeba, pomáhají nám hasiči. U nás to funguje tak nějak v klidu i proto, že sem teď nejezdí Pražáci,“ tvrdí a připomněla, že roušky obec zajistila z továrny v Mladé Vožici.

Velitel kamberských hasičů Josef Procházka pak doplnil, že členové sboru přivezli od kolegů z Vlašimi dezinfekci pro všechny občany. „Kamberáci si pro ni chodili do hasičárny a lidem z Předbořic a Hrajovic jsme jí dovezli,“ dodal velitel kamberských hasičů Josef Procházka.