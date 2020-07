Koronavirem trpí i hasičské soutěže. Ty postupové zmizely z kalendáře

Celá republika s úzkostí čeká, zda se neobjeví nějaké lokální ohnisko koronaviru, které by znovu zavedlo striktní opatření proti šíření viru. Některé obory čeká skutečně plonkový rok ale nehledě na to, jestli virus znovu zaútočí ve velkém. To je třeba případ hasičských soutěží v požárním útoku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Škotko

Zatímco už na jaře a dále o prázdninách se konaly postupové soutěže, kdy se dobrovolní hasiči utkali v požárním útoku, letošek je zcela jiný. Po letních festivalech tak jde o další typ zábavy, kterou zmařil koronavirus. Letošní ročník postupových soutěží byl zrušený bez náhrady – letošní rok tak bude ve statistikách plonkový, zmařený koronavirem. „Okresní kolo míváme na začátku června. Všechny tyto akce jsme ale zrušili, neudělali jsme žádné náhradní kolo,“ uvedla Dana Vilímková, starostka Okresního sdružení hasičů Benešov. Podle jejích slov tak nezbývá, než vše nechat na příští rok. Hasiči si procvičili plnění hasicího letadla Přečíst článek › Jistá náhradní varianta se rýsovala a už to vypadalo, že by mohla klapnout – nakonec ale narazila u samotných hasičů. „Měli jsme snahu udělat pohár starostky v požárních útocích, aby byla alespoň nějaká činnost, aby se lidé sešli. Pro malý zájem družstev se ale ani tento pohár neodehraje,“ uvedla. Podle jejích slov v tom může být i jistá obava hasičů sdružovat se; stejně jako v řadě jiných odvětví, kdy lidé raději čekají, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace. Rozhodnutí zrušit pro letošek postupové soutěže se podle jejích slov setkalo se všeobecným pochopením. Představa rozzuřených hasičů, že nemohou vyrazit na tradiční soutěže, je tak velmi mylná. „Lidé sledovali, jak se situace kolem koronaviru vyvíjela, chápali to,“ řekla Dana Vilímková. Důležitým faktem je i to, že soutěže nebyly jedinou věcí, kterou čekala stopka kvůli koronaviru. Stejně tak padly další aktivity hasičů: školení vedoucích, volební shromáždění delegátů. To nyní čeká náhradní termín – pokud koronavirus dovolí. Hasiči měli za den stovku zásahů - s motorovou pilou i hadicemi Přečíst článek › Přesto ale není možné říct, že se na Benešovsku neodehrávají žádné hasičské soutěže. Benešovská hasičská liga v požárním útoku má za sebou první soutěž, která se konala v Tomicích. Tyto soutěže vždy pořádají místní sdružení dobrovolných hasičů a je potom na dalších hasičích, zda se chtějí zúčastnit. „Někteří pořadatelé řekli, že do toho půjdou, jiní ne. Z deseti dohodnutých soutěží se jich nakonec odehraje šest,“ uvedla Kateřina Adamová z Rady BNL Benešovské hasičské ligy v pořárním útoku. O soutěž je ale mezi hasiči velký zájem. „Lidé byli dlouho doma, tak jsou rádi za každou příležitost, když mohou někam vyrazit. Sledovali jsme to z pozie týmů, že zájem o ligu mají, chtějí se setkávat, soutěžit,“ podotkla. A kvůli tomu, že nejsou postupové soutěže, nemají hasiči tolik možností, kde soutěžit. „Týmy, které chtějí jezdit, jedou k nám. Nic jiného v okolí není,“ uvedla.

