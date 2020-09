/FOTOGALERIE/ Kutat v zemi se na počátku týdne vypravili profesionální hasiči z Říčan k Českému Brodu na Kolínsku, kde má Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje pozemek pro plánovanou výstavbu nové hasičské stanice. Své síly spojili s místními kolegy, kteří působí v nynější stanici v Českém Brodě.

Z výcviku hasičů ve stabilizaci a pažení výkopů v Českém Brodě. | Foto: HZS Středočeského kraje

Nebylo to ale tak, že by snad došlo už na kopání základů – a bylo zapotřebí brigádníků. Od pondělí do středy toto místo posloužilo ke každoročně opakovanému výcviku zaměřenému na zajišťování a pažení výkopů. Pokud je totiž třeba někoho zachraňovat z nestabilní jámy hrozící sesuvem zeminy, bývá to zásah nejen náročný, ale mohl by být i nebezpečný; jak pro zachraňovanou osobu, tak pro samotné zachránce. Proto je třeba trénovat samotnou akci i používání speciálního vybavení.