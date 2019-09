Také přispěla pár slovy k programu, kdy vyzdvihla aktivity středočeských hasičů a především ratměřických a také vyjádřila obdiv ke kráse hasičské fontány.

O průběhu akce informoval starosta Ratměřic Viktor Liška: „Návštěvníci se mohou těšit na nové sestavy proudnic, tak uvidíme, jestli to vyjde. Nejdřív nastupují v 20.15 nejmladší členové hasičského sboru, dělají jednodušší obrazce a sestavy do polotmy. Nám to slouží jako zkouška světel a nastavení. V devět, kdy začíná hlavní program, je už tma, kterou potřebujeme k projekci. Jednou jsme byli nuceni akci zrušit, bylo to tuším v roce 2008, měli jsme informaci, že bude pršet celý den a ta se i vyplnila. V loňském a předloňském roce nás navštívilo už kolem 2000 návštěvníků, co nás moc těší.“

Proudy vody vytvářející obrazce provázela chvíli na piánu i čtrnáctiletá dcera starosty Veronika Lišková a její stejně stará přítelkyně Vendula Matoušková přidala písničku od Karla Kryla Nevidomá dívka.

Letošní ročník navštívilo již přes 2700 návštěvníků, což svědčí o stále větší oblíbenosti této jedné z největších hasičských akcí ve středních Čechách.