O výsledcích sobotního klání, jež stejně jako loni hostil letní stadion ve Dvoře Králové nad Labem, v pondělí Deník informovala Irena Špačková z centrály Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Zatímco středočeské ženy svůj triumf z loňského devátého ročníku šampionátu zopakovaly i v jubilejním desátém, muži ze středních Čech tentokrát v republikovém finále podle jejích slov tentokrát zastoupení mezi vítězi neměli. Na rozdíl od loňska, kdy mistrovský titul vedle žen z Pískové Lhoty získali také muži z vesnice Zibohlavy u Kolína, kteří uspěli v mužské B kategorii (nad 30 let).

Klasické disciplíny CTIF zahrnují hasičskou štafetu a požární útok. „Závodila v nich tři družstva žen (Nová Paka, Velké Meziříčí, Písková Lhota) a šest družstev mužů (Frýdek-Místek, Chlumec nad Cidlinou, Michálkovice, Vlčnov M3, Zibohlavy a Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje). Přítomni byli rovněž slovenští hosté z Dobrovoľného hasičského zboru Mier Spišská Nová Ves,“ přiblížila Špačková účast, jež složením domácích borců vlastně kopírovala loňský ročník. Pouze zahraniční hosty z Polska vystřídali tentokrát Slováci.

Připomněla také, že v rámci soutěže má každý člen týmu přesně předepsané úkony, které musí předvést co nejdokonaleji. „V první řadě tudíž nejde o rychlost, ale precizní provedení v kombinaci s důsledností a přesností,“ vysvětlila Špačková.

Mistři republiky 2019 v klasických disciplínách CTIF:

- Ženy A (do 30 let): SDH Písková Lhota

- Ženy B (nad 30 let): SDH Nová Paka

- Absolutní vítězky: SDH Písková Lhota

- Muži A (do 30 let): SDH Michálkovice

- Muži B (nad 30 let): SDH Chlumec nad Cidlinou

- Muži B profi: HZS Královéhradeckého kraje

- Absolutní vítězové: HZS Královéhradeckého kraje



Zdroj: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska