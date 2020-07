Hasiči si procvičili plnění hasicího letadla

/FOTOGALERIE/ Natankovat do letadla vodu - a ještě k tomu fofrem? Právě to bylo cílem snažení středočeských hasičů na Letišti Mnichovo Hradiště. To se v minulém týdnu stalo dějištěm praktické odborné přípravy uspořádané ve spolupráci s Leteckou hasičskou službou.

Ze cvičení hasičů, jehož úkolem bylo plnění hasičského letadla. | Foto: HZS Středočeského kraje