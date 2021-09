Dobráci z Pecerad získali špičkovou techniku. Nová Tatra má originální značku

/FOTOGALERIE/ Jednotka SDH Pecerady stále ještě jezdí k zásahům s několik desítek let starou cisternou na podvozku Škody 706. Od září se to ale změní. To už budou Peceradští do akce vyrážet ve zbrusu novém dvounápravovém speciálu Tatra 815 4x4.

Nová Tatra 815 má také originální registrační značku. Hasiči z Pecerad ji oficiálně převezmou 18. září při malé slavnosti konané od 10 do 12 hodin na parkovišti před Městským úřadem v Týnci nad Sázavou. Zatím speciál stojí v garáži peceradské zbrojnice. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner