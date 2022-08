Jedinečné recepty na jahodové knedlíky: těsto lze udělat z jogurtu i tvarohu

Těsta se na švestkové knedlíky používají různá od kynutých, bramborových, tvarohových až po odpalované. Sladký posyp tvoří především moučkový cukr. Oblíbený je také posyp mletým mákem smíchaným s moučkovým cukrem, může být i nastrouhaný tvrdý tvaroh, opražená strouhanka, sladká strouhanka ze sušenek, kokos, čokoláda, nasekané oříšky nebo plátky mandlí. Navrch pak šlehačka nebo zakysaná smetana ozdobená mátou nebo meduňkou.

Zdravé švestky

Švestky mají velmi příznivé účinky na podrážděný žaludek, obsahují vitamíny A, B a E, mají antioxidační účinek, jsou bohaté na vlákninu a už naše babičky věděly, že na zácpu je nejlepší švestkový kompot.

Švestkami, na Valašsku trnkami, je inspirován slavný festival - Vizovické Trnkobraní. Ten opět rozezní v pátek a sobotu 19. a 20. srpna areál likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích nedaleko Zlína. Návštěvníci této jedinečné kulturní i gurmánské události letní festivalové sezóny se mohou těšit na to nejlepší z české i slovenské hudební scény, v pátek vystoupí Rybičky 48, No Name, Tři sestry, Argema či Mňága a Žďorp.

Sobotní program nabídne koncerty Chinaski, Tomáše Kluse, Mirai nebo Harlej. Chybět nebude tradiční soutěž v pojídání švestkových knedlíků, které se zúčastní i hudební skupiny.

„Díky unikátní soutěži v pojídání švestkových knedlíků vzbuzuje pravidelný zájem zahraničních médií a pyšní se největší ovocnou palírnou na světě. Přidejte k tomu to nejlepší z české i slovenské hudební scény a máte legendární Trnkobraní, festival kombinující dokonalý zážitek z muziky, jídla i pití,“ říká organizátor festivalu Michal Šesták.

Ve festivalovém areálu bude možné ochutnat ovocné knedlíky vyráběné z různých druhů ovoce, ze kterých likérka Rudolf Jelínek vyrábí své destiláty nebo navštívit v rámci speciálních exkurzí palírnu či muzeum slivovice.

Na akci se lze těšit už nyní, třeba právě při přípravě domácích švestkových knedlíků. Podívejte se níž na vybrané, oblíbené recepty, které jsme pro vás vyhledali v nabídce Deníku, Gurmetu a webu ireceptar.cz.

RECEPTY

1. Švestkové knedlíky z tvarohového těsta

Suroviny:

250 g měkkého tvarohu, 50 g másla, 200 g polohrubé mouky, 3 vejce, švestky, špetka soli, máslo, cukr a strouhanka na ozdobení.

Postup:

Do proseté mouky přidejte tvaroh, žloutky, rozpuštěné máslo a sůl a vypracujte tužší těsto. Rozválejte je na plát silný asi 0,5 cm a rozkrájejte na čtverečky. Do každého zabalte vypeckovanou švestku a důkladně zabalte do kuličky. Knedlíky vařte v osolené vodě asi 10 minut. Podávejte s opraženou strouhankou, moučkovým cukrem a přelité máslem.

2. Kynuté švestkové knedlíky (ireceptar.cz)

Do hrnku rozdrobíme 10 g droždí se 100 ml vlažného mléka oslazeného dvěma lžičkami cukru; necháme vzejít kvásek. Do mísy prosejeme 500 g hrubé mouky, přilijeme kvásek a 150 ml mléka s rozkvedlaným vejcem. Přidáme lžičku soli a vypracujeme tužší těsto, které necháme asi 30 minut vykynout na teplém místě.

Na moukou posypaném válu vytvarujeme váleček, rozkrájíme jej na stejné díly, každý roztlačíme v dlani a zabalíme do něj švestku.

Kynuté švestkové knedlíky necháme asi 15 minut kynout zakryté utěrkou a poté je vkládáme do vroucí osolené vody a pod pokličkou vaříme asi 5 minut. Poté pokličku sejmeme, knedlíky vařečkou obrátíme a odkryté je vaříme dalších 5 minut.

Uvařené knedlíky na talíři ihned několikrát propíchneme vidličkou, sypeme je mletým mákem a cukrem a mastíme rozpuštěným máslem.

3. Švestkové knedlíky z bramborového těsta

Suroviny:

12 švestek nebo menších blum, 700 g brambor, 100 g hrubé mouky, 150 g dětské krupičky, 1 vejce, špetka soli, vlašské ořechy a med na ozdobení

Postup:

1. Švestky nebo blumy umyjte a osušte. Plody nechte vcelku a pecky nevyloupávejte. Brambory uvařte ve slupce, oloupejte a ještě teplé nastrouhejte najemno. Zapracujte krupičku, mouku, vejce a sůl. Důležité je pracovat rychle, aby výsledné knedlíky byly vláčné a kypré. Těsto vytvarujte do dlouhého válečku. Vyválejte ho naplacato a nožem odkrajujte čtverečky velikostně odpovídající ovoci. Každou švestku či blumu zabalte samostatně tak, aby tloušťka těsta byla co nejmenší.

2. Vložte do osolené vroucí vody a vařte zhruba 15 minut nebo o trochu déle, podle velikosti ovoce. Ihned po vylovení z vody obalte každý knedlík v mletých nebo nasekaných vlašských ořeších. Při servírování na talíři pokapejte tekutým medem.

4. Plněné švestkové knedlíky z toastového těsta podle Věry Slezákové

Suroviny na 4 porce:

250 g švestek, marcipán na naplnění švestek, strouhaný perník na obalení knedlíků

těsto na knedlíky:

½ toastového chleba, 100 g cukru moučka, 150 g hrubé mouky, 100 g másla, 4 žloutky, 150 g tvarohu

Postup:

1. těsto na knedlíky: Plátky toastového chleba nakrájejte na kostičky. Veškeré suroviny na přípravu těsta promíchejte a spojte v těsto.

2. Švestky rozkrojte napříč, nikoli podélně, vyjměte z nich pecku a na její místo vtlačte marcipánovou kuličku. Opět je spojte dohromady.

3. Z těsta tvořte placičky, do nich vkládejte naplněné švestky a dobře uzavřete do knedlíčku.

4. Ve vroucí vodě vařte jen do vyplavání na hladinu, pak hned vyjměte, nechte okapat a obalte ve strouhaném perníku.

5. Zbytek švestek vypeckujte, nakrájejte na plátky a prohřejte v trošce medu, zakápnuté rumem. Ozdobte jimi pro oživení talíř.

5. Pěry, pečené ovocné knedlíky

Ovocné knedlíky na Valašsku se nejčastěji plnily povidly nebo sušenými švestkami – tamním nejběžnějším ovocem. Tuhle vychytávku, knedlíky (pěry) pečené podobně jako buchty, a navíc zalité mlékem, prostě musíte vyzkoušet!

Suroviny na 15 kousků:

500 g hrubé mouky, sůl, 3 lžíce cukru, 40 g droždí, 2 vejce, 250 ml mléka, na zalití povidla nebo čerstvé švestky, máslo na potírání a vymazání pekáče, cukr nebo perník na posypání

Postup:

1. Z prosáté mouky se solí, cukru, droždí, vajec a mléka vypracujte tužší, pružné testo a nechte ho vykynout.

2. Z těsta lžící omočenou v mouce odebírejte kousky a plňte je povidly nebo celými švestkami. Skládejte je do pekáče (nebo širšího kastrolu) hodně vymazaného máslem. Každý knedlík ještě potřete rozpuštěným máslem (jako buchtu), aby se k sobě nelepily.

Asi do tří čtvrtin je zalijte horkým mlékem a zakryté pečte v troubě předehřáté na 180 °C, až se mléko vsákne. Na posledních 10 minut pečení je odkryjte, aby zezlátly.

3. Podávejte posypané cukrem nebo nastrouhaným perníkem.

6. Tvarohové noky s povidlovou omáčkou

Proč knedlíky plnit, když všude okolo nich se náplně vejde daleko víc? Vše je mnohem jednodušší, méně pracné, a přesto perfektní.

Suroviny na 4 porce:

1 měkký tučný tvaroh (ne ve vaničce), 160 g polohrubé mouky, 1 vejce, 1 žloutek, sůl, 1 lžička másla

na omáčku:

500 g švestkových povidel, 40 g cukru krupice, rulička skořice, 1 lžička citronové

kůry, 2 lžičky citronové šťávy, půl lžičky solamylu, 2 lžíce smetany ke šleháni

Postup:

1. Do velkého hrnce dejte vařit vodu a osolte ji. Z tvarohu, mouky, vajec a soli vytvořte vláčné těsto. Přidávejte mouku raději postupně, aby jí nebylo příliš a těsto se nedrolilo. Její množství záleží na tvarohu, který použijete.

2. Dvěma lžícemi tvarujte z těsta noky a vhazujte je do vroucí vody. Vařte je, dokud nevyplavou na hladinu. Vylovte je děrovanou naběračkou a uchovejte na teplém místě (promíchejte je s máslem, aby se neslepily).

3. Omáčka: Na povidla nalijte vodu, přidejte cukr, kousek skořice, nastrouhanou citronovou kůru a trochu citronové šťávy a povidla rozvařte. Solamyl rozmíchejte v trošce studené vody, přilijte jej k povidlům a nechte přejít varem. Do hotové omáčky přimíchejte smetanu.

4. Teplé tvarohové noky servírujte přelité povidlovou omáčkou.

Tip: Do omáčky přidejte kapku rumu a na své si přijdou i milovníci ostřejší chuti.

7. Neplněné tvarohové knedlíčky se švestkovým ragú podle Jany Florentýny Zatloukalové

Suroviny na 4 porce

těsto:

350 g měkkého plnotučného tvarohu, 100 g strouhanky, 1 žloutek, 2 celá vejce, 50 g rozpuštěného másla, 2 lžíce moučkového cukru, špetka soli

na obalení:

100 g másla, 200 g strouhanky

švestkové ragú:

500 g švestek (ještě tvrdých a ne příliš sladkých), 100 g cukru, 100 ml červeného vína, špetka skořice

Postup:

1. Všechny přísady na těsto promíchejte na nepříliš pevnou směs. Misku s těstem překryjte folií a nechte ji hodinu odpočinout v lednici.

2. Mezitím si připravte švestky. Rozkrojte je podélně na poloviny a vypeckujte. Cukr rozehřejte v pánvi se 3 lžícemi vody a nechte rozpustit na světle hnědý karamel. Zalijte vínem a na mírném plameni míchejte, až se karamel rozpustí na sirup. Do něj pak naskládejte švestky řeznou stranou dolů, přidejte skořici a nechte 5-8 minut zvolna dusit, občas promíchejte. Švestky by sice měly změknout, ale zároveň by si měly udržet svůj tvar.

3. V jiné pánvi rozpusťte máslo a pozvolna, za stálého míchání, v něm opečte dozlatova strouhanku na obalení knedlíčků. Trvá to asi 10 minut a rozhodně se nevyplatí spěchat, strouhanka se rychle připaluje. Odstavte a nechte částečně vychladnout.

4. Ve velkém hrnci přiveďte k varu asi 3 litry osolené vody. Z odpočinutého těsta utvořte dobře namočenýma rukama (jinak se vám bude těsto velmi lepit) knedlíčky velikosti o něco menší,než jsou pingpongové míčky. Opatrně je vhoďte do vody, ztlumte výkon plotýnky a nechte knedlíčky táhnout (nikoli viditelně vařit) 10 minut.

5. Uvařené knedlíčky obalte v opražené strouhance, naaranžujte na talíř a doplňte ještě teplým švestkovým ragú.

8. Švestkové knedlíky z odpalovaného těsta

Postup:

500 ml vody nebo mléka se špetkou soli a 100 g másla vaříme asi 1 minutu, do vroucí tekutiny pak najednou vsypeme 330 g hrubé mouky a rychle ji mícháme, až směs zhoustne, nelepí se na vařečku a je hladká.

Zatímco těsto chladne, připravíme švestky. Omyjeme a osušíme je, vypeckujeme je a místo pecky dáme do každé kostku cukru.

Do vychladlého těsta přidáme 2 vejce, která dobře zapracujeme. Z těsta pak na pomoučněném válu rozválíme 50 mm silný plát, který rozkrájíme na čtverce 5x5 cm a do každého z nich zabalíme švestku.

Odpalované švestkové knedlíky vaříme 5 až 7 minut v mírně osolené vodě.

Na talíři knedlíky posypeme cukrem, strouhaným tvarohem, mákem s cukrem nebo oslazenou osmahnutou strouhankou. Posypané knedlíky omastíme.

9. Houskové švestkové knedlíky

Postup:

Nakrájíme 5 obyčejných housek, pokropíme je mlékem a pevně umačkáme. Přidáme 1 celé vejce a 2 žloutky, 20 g rozdrobeného droždí, 2 lžíce hrubé krupice; směs osolíme a vypracujeme z ní těsto, které rozválíme na plát. Ten nakrájíme na čtverce a do každého zabalíme vypeckovanou švestku.

Houskové švestkové knedlíky vaříme 5 až 7 minut ve vroucí osolené vodě.

Na talířích knedlíky posypeme jemnou strouhankou a cukrem. Mastíme je rozpuštěným máslem.

10. Švestkové knedlíky z nudlového těsta

Postup:

Na vál odvážíme 240 g hrubé mouky, uděláme do ní důlek, do kterého vyklepneme 2 vejce a zaděláme tuhé těsto. Vyválíme z něj tenkou placku, kterou rozkrájíme na čtverce a do každého zabalíme opranou, osušenou vypeckovanou švestku. Místo pecky do švestky vložíme spařenou oloupanou mandli.

Knedlíky vaříme 8 až 10 minut v osolené vroucí vodě a při vaření je občas zamícháme. Posypat je můžeme jakoukoliv uvedenou drobenkou.