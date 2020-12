Ingredience (na 2 kusy): 500 g hladké mouky, 500 g polohrubé mouky, 500 ml mléka, 150 g cukru moučka, 42 g droždí, 200 g rozpuštěného másla, 1 vanilkový cukr, 1 vejce a 3 žloutky, 2 lžíce rumu, hrst rozinek, 100 g plátků mandlí, citronová kůra, špetka soli.

Postup: Hrozinky zalijte rumem a nechte naložené přes noc. Droždí rozdrobte, přidejte trošku cukru, mouky a vlažného mléka a nechte vzejít kvásek. Ke kvásku přisypte zbytek mouky a cukru, přilijte mléko, žloutky, rozpuštěné máslo, nezapomeňte na citronovou kůru a sůl. Z ingrediencí uhněťte tužší těsto. Před koncem hnětení přidejte odkapané rumové rozinky obalené v mouce. Dobře těsto propracujte a nechte přikryté hodinu kynout. Rozdělte je na polovinu a každou půlku pak na 9 stejných dílků. Z dílků ručně vyválejte hady a pleťte. Základna je cop ze čtyř hadů, první patro ze tří a špička jsou stočení 2 hadi. Patra mezi sebou potřete vejcem a konce pevně přitlačte. Potřete vejcem, posypte plátky mandlí a zapíchejte do vánočky špejle skrz všechna patra, aby nesjela. Pečte asi 50 minut v troubě vyhřáté na 180 °C. Před koncem pečení zakryjte vánočku alobalem, ať nejsou mandle spálené.

Mikulášské perníky

Ingredience: 300 g hladké mouky, 150 g cukru moučka, 2 lžičky koření do perníku, lžička citronové kůry, 1½ lžíce rozpuštěného medu, lžíce rumu, 1 vejce a 1 žloutek, lžíce kakaa, lžička sody, lžíce másla.

Postup: Smíchejte všechny ingredience a vypracujte hladké těsto. Rozválejte je na plát silný asi 5 mm, vykrájejte mikulášské tvary a rozložte je na pečící papír. Perníčky potřete rozšlehaným vejcem a nechte přes noc odležet. Pečte asi 7 minut v troubě vyhřáté na 200 °C.

Medové perníčky

Ingredience: 600 g hladké mouky, 250 g másla, 180 g cukru moučka, 250 g medu, 2 vejce a 1 na potření, 2 lžičky sody, 1 lžička skořice, 6 tlučených hřebíčků, tlučený anýz a fenykl.

Postup: Smíchejte všechny ingredience a vypracujte hladké těsto. Vyválejte tenký plát, vykrájejte perníčky a nechte je před pečením asi hodinu odpočinout na plechu. Pečte asi 9 minut v troubě vyhřáté na 180 °C. Ještě horké je potřete rozšlehaným vejcem.

Poleva na zdobení perníčků

Ingredience: 200 g cukru moučka, 1 bílek, lžička solamylu, špetka kyseliny citronové.

Postup: Cukr, solamyl a kyselinu přesejte přes jemné sítko. Přidejte bílek a důkladně, úplně dohladka polevu vymíchejte. Pokud je moc tuhá, přidejte pár kapek horké vody. Ihned plňte do zdobicích sáčků. Pro pozdější použití stačí polevu v sáčku rozehřát ve vodní lázni.

Perníkové řezy

Ingredience: 150 g cukru moučka, 150 g másla, 2 lžíce medu, 1 lžička sody, 1 vejce, 460 g hladké mouky, čokoládová poleva.

Krém: 1 máslo, 150 g cukru moučka, 500 ml mléka, 3 lžíce hrubé mouky, 2 lžíce rumu.

Postup: Cukr, máslo, med, sodu a vejce za stálého míchání přiveďte v rendlíku k varu a vařte asi 3 minuty. Horkou zhnědlou hmotu nalijte do hladké mouky a ihned vypracujte těsto. To ještě teplé rozdělte na polovinu a ihned vyválejte na dva plechy vyložené pečicím papírem. Pečte na 190 °C asi 5 minut. Na krém vymíchejte máslo s cukrem, přidejte mléko a hrubou mouku a vařte na mírném plameni. Potom obě hmoty spojte a přikápněte rum. Hotovým krémem slepte vychladlé upečené pláty, polijte čokoládovou polevou a nakrájejte na řezy. Uložte do chladu.

Pistáciové dortíčky

Ingredience: 240 g oloupaných nesolených pistácií, 200 g mletého cukru, 150 g mléčné čokolády, 150 g hořké čokolády, 2 vejce, čokoládová poleva, vanilkový lusk, špetka soli.

Postup: 120 g oloupaných pistácií rozdrťte mixérem na pastu a vyšlehejte je s bílky, 100 g cukru, špetkou soli a zrníčky vanilky z lusku. Cukrářským sáčkem s velkou špičkou tvořte na pečicí papír kolečka o průměru asi 3 cm. Pečte v troubě asi 10 minut na 180 °C a nechte vychladnout. Zbytek cukru rozmíchejte v 200 ml vody a zahřejte. Žloutky vyšlehejte v páře a postupně přidávejte cukerný roztok a šlehejte až do pěny. Vmíchejte rozpuštěnou mléčnou čokoládu a nasekanou hořkou. Nechte náplň chvilku vychladnout a slepte upečená kolečka. Zdobte čokoládou a nahrubo nasekanými pistáciemi.

Marokánky

Ingredience: 200 g směsi (loupané mandle, buráky, vlašské, lískové ořechy), 150 g krupicového cukru, 80 g másla, 100 ml mléka, 30 g medu, 100 g rozinek, 100 g kousků kandovaného ovoce, 150 g slazeného kondenzovaného mléka, lžíce hladké mouky.

Postup: Máslo, med, cukr a mléko rozpusťte ve veliké pánvi. Přidejte směs ořechů a mandlí, rozinky a na malé kousky nasekané kandované ovoce. Zalijte kondenzovaným mlékem, vše dobře promíchejte a nechte spojit. Pokud směs moc teče, zahustěte ji lžící mouky. Namočenou lžičkou dělejte na pečicí papír hromádky dostatečně daleko od sebe, roztečou se. Pečte na 170 °C dorůžova. Po vychladnutí můžete marokánky namočit z poloviny do rozpuštěné čokolády.

Mandlová roláda

Ingredience: 200 g dětských piškotů, 120 g mletého cukru, 70 g másla, 50 ml vaječného likéru, 50 g mandlí, 2 lžíce kakaa.

Postup: Piškoty nastrouhejte a spojte s cukrem, měkkým máslem a vaječným likérem. Dobře propracovanou hmotu rozdělte na 2 poloviny. Do jedné přidejte oloupané na jemno nastrouhané mandle a do druhé kakao. Obě těsta dobře propracujte a vyválejte z nich stejně velké obdélníky silné asi 3 mm. Obdélníky položte na sebe a zatočte je do rolády. Skladujte v lednici.

Škvarkové pracny

Ingredience: 250 g škvarků (ne solené!), 250 g hladké mouky, 100 g krupicového cukru, 1 skořicový cukr, 2 žloutky, lžička kakaa, ½ lžičky mleté skořice, 150 ml mléka, špetka soli.

Postup: Škvarky pomelte nebo nasekejte úplně nadrobno. Přidejte žloutky, cukry a nakonec mouku promíchanou s kakaem, skořicí a solí. Vše zalijte vlažným mlékem a vypracujte hladké těsto. To zabalte do fólie a nechte aspoň hodinu odpočívat v lednici. Těstem naplňte dobře vymazané formičky na pracny a pečte asi 13 minut v troubě vyhřáté na 180 °C. Ještě teplé je z formiček vyklopte.

4 zdravější varianty

Kokosové kuličky

Ingredience: 1½ hrnku ovesných vloček, 3 hrnky strouhaného kokosu + na obalení, 200 g sušeného mléka, 110 g másla, ¾ hrnku třtinového cukru, 1 vanilkový cukr, ¼ hrnku vlažné vody, 1 vanilkový lusk, celé lískové oříšky, nebo mandle (nemusí být)

Postup: Ovesné vločky pomelte nebo rozmixujte skoro na mouku. Přidejte kokos, cukr, vanilkový cukr, rozpuštěné máslo, vanilková zrníčka a vlažnou vodu a ručně vypracujte těsto. Pokud je příliš sypké, přidejte trochu vody. Z těsta tvořte menší kuličky, do kterých můžete zabalit oříšek nebo mandli. Na závěr je obalte v kokosu a skladujte v uzavřené nádobě v lednici.

Zdravé hromádky

Ingredience: 130 g ovesných vloček, 100 g medu, 50 g másla, 50 g strouhaného kokosu, lžíce smetany, rozpuštěná kvalitní čokoláda, lžíce sušených brusinek.

Postup: Na pánvi rozpusťte máslo a opražte na něm ovesné vločky. Přidejte med, kokos a smetanu a dobře promíchejte. Hotovou směs dejte vychladit do lednice. Poté z ní tvořte malé hromádky, jejich špičku namáčejte do čokolády a zdobte nasekanými brusinkami. Nechte dobře ztuhnout.

Zdravé zázvorky

Ingredience: 130 g pohankové mouky, 4 lžíce javorového sirupu, 60 g másla, lžička čerstvě nastrouhaného zázvoru, ½ lžičky prášku do pečiva.

Postup: V rendlíku rozpusťte máslo, přidejte javorový sirup a dobře promíchejte. Směs nechte vychladnout. Prosetou mouku smíchejte s práškem do pečiva a zázvorem. Přidejte vychladlé máslo se sirupem a vypracujte hladké těsto. Rozválejte těsto na plát silný asi 4 mm a vykrojte vaše oblíbené tvary. Pečte ve vyhřáté troubě na 180 °C asi 15 minut. Skladujte v chladu a suchu.

Ořechovky

Ingredience: 240 g vlašských ořechů, 3 lžíce třtinového cukru, lžička skořice, ½ lžičky vanilkového extraktu, špetka soli, větší kousky ořechů na ozdobu-

Postup: Bílek se špetkou soli vyšlehejte na tuhý sníh. Ořechy rozmixujte a spolu s ostatními ingrediencemi zlehka vmíchejte do sněhu. Z připravené směsi tvarujte na pečicí papír malé bochánky dostatečně daleko od sebe. Ozdobte je většími kousky ořechů a pečte asi 10 minut v troubě vyhřáté na 170 °C, až jsou pevné.