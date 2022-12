Jeho národní tým na velké akci opět chybí. Bulharsko se na finálovém turnaji světového či evropského fotbalu objevilo naposledy v roce 2004 na Euru v Portugalsku. Od té doby absentuje. Chybí mu jak hvězdy typu Dimitara Berbatova či celková koncepce, co se týče reprezentace. Toho názoru je trenér Vasil Boev, který brzy oslaví padesátku, aktuálně působící v Benešově.

„Bohužel bulharská reprezentace neprožívá lehké období. Má dost problémů, které si musí vyřešit sama. Teď přišel nový trenér a výsledkové a herně se zlepšila. Tak snad jí to výdrží a výsledky budou konstantní,“ říká Boev. Důvody jsou jednoduché. Reprezentaci chybí kvalita, hráči, ale i celková koncepce směrem do budoucna od přípravek po A-tým. Dále výchova a vzdělání trenérů, kteří by budoucí reprezentanty vychovali.

Jedním z problémů je mentalita tamějších hráčů. „Každý, který párkrát kopne do balonu a odehraje pár zápasu, jsi myslí, že už je hvězda a takhle se chová. A to je začátek konce,“ myslí si Boev. V případě aktuálních bulharských reprezentantů řekne českým fanouškům nejvíce jméno Martin Minčev, jenž aktuálně působí ve Spartě a podle benešovského kouče má na to, aby se jednou stal hvězdou typu Berbatova a táhl v budoucnu reprezentaci. „Jen musí správně naložit se šancí, kterou dostal ve Spartě,“ dodává Boev. Další známá tvář je Todor Nedelev, toho však sužují zranění.

Probíhající šampionát spěje ke konci. Zbývá odehrát poslední čtyři zápasu. Z kvarteta týmů, které na šampionátu zbyly, by Boev přál zisk mistrovského titulu Argentině a zejména Lionelu Messimu. A proč právě argentinské superstar? „Podřizuje se týmu a úspěchu v turnaji. Nedává najevo své ego, ale funguje pro tým, i když moc nebrání. Vždy udělá něco nadstandardního,“ upřesňuje Boev. Jeho tip na finále je právě Argentina - Francie. Souboj o titul bude hodně náročný, nicméně podle něj se jihoamerická země dočká vytouženého titulu.

On sám klání v Kataru nesleduje z časových důvodů. Hodně ho zaměstnává práce učitele ve škole a pak také v klubu. Benešov zažil strašný podzim a už nyní se pracuje na tom, aby se na jaře zachránil v České fotbalové lize. „Každý den pracujeme na zkvalitnění týmu a vylepšení tréninkových podmínek pro hráče,“ dodává Boev. Jemu samotnému nevadí netradiční termín mundialu na konci roku. Podle něj je důležitější, jak MS vnímají samotní hráči. A přidělení pořadatelství právě Kataru? „Fotbal je byznys a kdo má peníze, objednává hudbu. Katar není fotbalová země, ale organizačně turnaj zvládá dobře. Stadiony jsou plné, diváci se baví. Takže asi je to v pořádku,“ míní Boev.

Bulharský kouč žije v Česku od roku 1999. Tedy víc než půlku života. Za tu dobu prošel řadou štací. Deset let kariéry strávil ve Slavii, kde působil u mládeže a získal s ní spoustu trofejí. Následně byl i ve Vlašimi a od letošního ledna vede třetiligový Benešov. „Musím poděkovat, že jsem dostal šanci zde trénovat. V dnešní době to není vůbec jednoduché. Trenérů je moc a týmů málo. Jaro se povedlo. Nakonec jsme se zachránili. Bohužel podzim už tak dobrý nebyl. Tým jsme měli ještě mladší než na jaře,“ podotkl kouč Benešova.

Jeho svěřenci předváděli během podzimu sympatické výkony, ale dojeli na neproměňování šancí. V každém zápase si jich vypracovali několik, v drtivé většině však selhali, zatímco soupeři trestali. „A právě kvůli tomu jsme tam, kde se nacházíme. Ale nic nevzdáváme. Chceme udělat vše, abychom se zachránili a udělali radost benešovským fanouškům. Chceme Benešov ve třetí lize,“ uzavírá Boev.