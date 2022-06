Zranění řeklo Pecharovi dost. Přestal hrát a dal se na dráhu rozhodčího

Měl ve své fotbalové kariéře velice dobře našlápnuto. Jako malý hrál za Kolín, pak si na několik sezon vyzkoušel dres Slovanu Liberec. Odtud putoval do divizní Velimi, zahrál si za Zásmuky, Lošany nebo Ratboř. Přestože mu je jen dvaatřicet let, fotbal už skoro nehraje. Na vině je zranění. I proto se dal na dráhu rozhodčího, u milovaného sportu chtěl prostě zůstat. To je Jiří Pechar ze Zásmuk na Kolínsku.

Jiří Pechar | Foto: Deník/Vladimír Malinovský