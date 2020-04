/ROZHOVOR/ Vrátíme se do 27. listopadu 2009, kdy při příjemném posezení v cafe baru v Benešově zhodnotil trenér Roman Nádvorník úspěšné podzimní tažení nováčka druhé fotbalové ligy z Vlašimi. „Před sezonou bych umístění bral, po šestnácti kolech jsem trochu nespokojený, protože jsme měli mít bodů více,“ překvapil Roman Nádvorník.

Vlašimský trenér Roman Nádvorník poskytl rozhovor Benešovskému deníku v cafe baru. | Foto: Foto: Deník/ Pavel Šimáček

Po 16 kolech jste na šestém místě. To nikdo nečekal a před sezonou vás deník Sport tipoval společně s Ústím nad Labem jako jasné sestupující. Takový výsledek a umístění vám určitě lichotí a všem škarohlídům jste dokázali, že ostatní mužstva s vámi musí počítat.

Před sezonou bychom umístění i počet bodů brali všemi deseti. Podle toho, jak se soutěž vyvíjela a jaké jsme podávali výkony a uhráli výsledky, jsem trochu nespokojený. Měli jsme mít po šestnácti zápasech bodů více. Za předváděnou kvalitu hry jsme nezískali maximum bodů, které jsme mohli získat. Byli zápasy, které jsme měli dobře rozehrané a měli jsme je dotáhnout do vítězného konce.

Jak je možné, že podceňovaná Vlašim hrála vyrovnané partie, ne–li byla lepší, i s daleko zkušenějšími mužstvy?

Nejdůležitějším faktorem bylo, že se nám v létě dobře podařilo mančaft doplnit o kvalitního stopera, středního záložníka a krajního záložníka, který nám přesně pasoval do rychlé hry po křídlech. Střelecky se dařilo oběma útočníkům Bálkovi a Kalabiškovi, kteří byli schopni proměnit šance, které jim mužstvo připravilo.

Co bylo hlavní devizou mužstva?

Nikdo nečekal, že ve druhé lize budeme hrát dobrý, kombinační, útočný fotbal, a tím jsme ostatní mužstva překvapili a zaskočili.

Před sezonou přišli do týmu hráči, které nechtěli ligové celky a teď se o ně perou. Co stálo za obrozením Bálka, Kalabišky a dalších?

Všechny hráče, kteří přišli, kromě mladého Boráka z Brna, to byli hráči, kteří byli ve svých klubech odepisováni, ať to byl Kropík, Pokorný, Bálek, Kalabiška nebo Brožík. Všechny, kromě Brožíka, se nám podařilo nastartovat. Byli to hráči vytipovaní do systému, který jsme chtěli hrát. Přesně nám zapadli a díky tomu, že byl systém ušitý i na a jejich míru, tak se zvedli a šli výkony nahoru.

V létě jste hledal střelce a našel jste ho ve Vladimíru Bálkovi, který měl na podzim fantastickou formu a s třinácti góly se stal nejlepším střelcem druhé ligy. Ještě před koncem půlky sezony, ale podepsal, od nového roku, novou smlouvu v prvoligových Bohemians 1905. Jistě vám na jaře bude scházet, přesto udělal ve Vlašimi kus práce a určitě splnil, to, co jste od něj očekávali.

Těžko jsme ho před rokem do Vlašimi přemlouvali, ale už ve třetí lize se nám vyplatil. Za půl roku jsme se poznali více a věděli, že nám pomůže i ve druhé lize, protože je to gólový hráč do vápna. Styl, který hrajeme, po křídlech s centry do vápna, mu vyhovoval. Chtěl u nás zůstat, protože se tady utvořila dobrá parta. Svoje kvality ve druhé lize prokázal a věřím, že se bude prosazovat i v lize.

Asi jste ale neočekával, že vstřelí tolik branek?

Když se podíváme historicky na Bálkovu kariéru , tak kromě jedné nebo dvou sezon byl vždycky nejlepší střelec v mužstvu. Jeho životopis znám a sleduji ho, když byl v Xaverově, Bohemce, Slavii a v Opavě. věděl jsem, že góly v něm jsou, ale nečekal jsem, že bude nejlepší střelec druhé ligy, ale počítal jsem, že by se mohl okolo deseti gólů pohybovat. Že jich dal třináct je super, bylo to trošičku nad plán a zaplať pánbůh za to.

Od začátku jste hledal k Bálkovi druhého gólového útočníka. Tři hráči se okolo něho otočili (Lukáš Dvořák, Brožík a Kalabiška). Nakonec se chytil Kalabiška a nastřílel osm branek, i když zpočátku neměl na růžích ustláno.

Myslel si, že když přišel z ligy, tak bude hrát automaticky. Jenže já nedělám rozdíly mezi hráči z ligy nebo krajského přeboru. Věděli jsme, že je použitelný na levé straně zálohy nebo v útoku, ale v Českém poháru před sezonou hrál špatně, takže v prvním kole nastoupili jiní hráči. V Opavě se mu ale jako střídajícímu hráči zápas povedl. V dalších zápasech, když nastupoval na kraji zálohy, jsme ho podrželi a po přesunu do útoku se začal prosazovat i střelecky. Potencionál v něm určitě je. S jeho postavou, rychlostí a levou novou by měl ligu kopat stabilně a v lepších mančaftech. Je ale na něm, jestli si to srovná v hlavě a bude chtít na sobě pracovat. Teď se vrací zpátky do Příbrami.

S Bálkem a Kalabiškou vám odejde 21 z 26 branek. Vaším největším úkolem v zimě bude asi najít přes zimu střelce?

Bude to ohromně těžké je nahradit, ale máme již vytipované další dva až tři hráče, kteří jsou podobní nebo stejní. Doufám, že je oživíme,rozstřílí se a budou ve správný okamžik na správném místě.

O několik dalších vašich hráčů je zájem. Můžete odtajnit, kdo s jistotou odejde nebo, kdo má nabídky z ligových celků?

Kromě Bálka a Kalabišky se vrací Borák do Brna a do Plzně Jakub Dvořák a Brožík. Do ligy zřejmě odejdou Křeček a Daniel Nešpor, kteří mají nabídky z více celků. Na druhou stranu jsem rád, že se nám povedlo udržet Kropíka a Pokorného.

Co brankář Toma, který je v širším kádru reprezentace do 21 let, ten si kvalitními výkony neřekl o nabídku z ligy?

Ne, zůstává ve Vlašimi.

Zklamali vás někteří hráči, které jste měl na hostování?

Ano, byli to plzeňští hráči Brožík s Jakubem Dvořákem. Od Brožíka, který měl odehráno nejvíce ligových zápasů v mužstvu a měl vytvořit útočný tandem s Bálkem, jsem očekával více a byl pro mě zklamáním.

Nemrzí vás, že když jste dal v létě dohromady fungující mužstvo, musíte přes zimu začít znovu od začátku?

Když jsem před rokem přišel do Vlašimi, tak jsem kádr doplnil o čtyři hráče a v létě jsem o další čtyři. V zimě zapracuji do mužstva také čtyři nebo pět lidí, takže se nic nemění. Samozřejmě se nám podařilo mužstvo dát dohromady, které mělo kvalitu a je škoda, že se ho nepodařilo udržet. To je ale úděl menších oddílů. Musíme pracovat s tím, co je, opět najít vhodné typy a připravit je přes zimu, abychom podávali na jaře stejně dobré výkony jako na podzim.

Potencionální adepty sledujete sám?

Hodně práce udělá můj asistent Petr Frnka, který jezdí sledovat hráče, které mám vytipované a nakonec je musím vidět i já sám. Dostávám také tipy od jednotlivých lidí, které znám.

Máte již vytipované hráče, kteří v lednu půjdou do přípravy?

Máme pět hráčů, kteří nastoupí v lednu do přípravy a věříme, že se prosadí.

V domácích zápasech jste většinu mužstev dostali pod tlak také díky výborným fanouškům. Budete na ně sázet i na jaře?

Určitě. Fanoušci ve Vlašimi jsou jedni z nejlepších v soutěži a domácí kulisa je na stadionu fantastická. Na hráče má ale dva efekty. Zaprvé to hráče nastartovalo, vyburcovalo a občas v atmosféře hráli dobře. Druhá věc, která nám trošičku dělala problémy. Hráči chtěli před fanoušky hrát dobře, což jim někdy svazovalo nohy.

To je asi také důvod, že venku jste udělali více bodů než doma?

Venku byli hráči uvolněnější od první minuty. Doma nám trošičku déle trvalo, než to z kluků spadlo a dostali se do zápasu, byli více svázaní.

Nenasadili jste si na na jaro vysokou laťku?

Úkol do druhé ligy byl soutěž udržet, takže zaplať pánbůh, že máme tolik bodů. Na jaře můžeme hrát uvolněněji a zapojíme nové hráče. Záchrana by měla být pro nás snazší, než kdybychom měli o pár bodů méně.

Do kdy mužstvo trénuje a jaký scénář bude mít zimní příprava?

Trénujeme do pondělí 14. prosince a zimní přípravu začínáme v úterý 5. ledna. Absolvujeme dvě soustředění v lednu a v únoru v Kácově, od úterý do soboty. Do přípravy se zapojí i hráči béčka, a také dva hráči z dorostu, aby věděli, jaký je rozdíl mezi mužským a dorosteneckým fotbalem a jestli by potencionálně připadali na léto v úvahu.

Jaké hrajete přípravné zápasy, na turnaj nejste nikam přihlášeni. Proč?

Díky výkonům jaké jsme na podzim předváděli, jsme začali dostávat plno nabídek od mančaftů z první ligy na přípravná utkání. Když jsme si to spočítali a podívali se na to, kdo všechno s námi chce hrát, tak bylo pro nás jednoduší udělat si přípravné zápasy podle sebe. Hrajeme 9. ledna s Libercem, 16. ledna s Pískem, 23. ledna znova s Libercem, 30. ledna s Příbramí, 6. února s Mladou Boleslaví, 10. února s Bohemians 1905, 14. února s SK Kladno, 20. února s Hlavicí a generálku absolvujeme 27. února s Táborem.

Kdy chcete uzavřít kádr mužstva?

Do konce ledna chceme mít jasno, kteří hráči ve Vlašimi zůstanou.

Jaký máte cíl do jarní části sezony?

Chtěli bysme se pohybovat mezi čtvrtým až šestým místem. Doufám, že se nám to povede nahradit odcházející hráče a budeme stále předvádět kvalitní fotbal, hlavně směrem dopředu, dávat hodně gólů, protože fotbal je o gólech a na ty lidi chodí.

Chtěl byste ještě něco dodat na závěr?

To co se povedlo, je úspěchem všech lidí, kteří jsou ve vlašimském fotbalu, hlavně pana Jiruše, Kuklíka a Svobody. Vedení a realizační tým fungovaly jak mají a doufám, že budou pokračovat v nastaveném trendu. Kabina šlapala taky a podařilo se mužstvo doplnit o hráče, kteří charakterově a fotbalovými kvalitami do týmu zapadli.

Statistiky FC Graffin Vlašim

Bilance: 16 – 7 – 4 – 5, skóre 26:19, 25 bodů, 6. místo.

Doma: 7 – 4 – 1 – 2, skóre 13:7, 13 bodů, 9. místo.

Venku: 9 – 3 – 3 – 3, skóre 13:13, 12 bodů, 4. místo.

Branky: 26, průměr na zápas 1,6 gólu.

Kanonýři: 13 – Bálek, 8 – Kalabiška, 2 – Křeček, 1 – Průcha, Borák, Pokorný.

ŽK: 5 – Kalabiška, Vebr, 4 – M. Nešpor, 2 – Švamberg, Pokorný, 1 – Křeček, Kropík, Schuster, D. Nešpor, Průcha, Borák.

Diváci – celkem: 16661, doma: 8425, venku: 8236.