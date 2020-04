Jak se trenér, který od roku 2006 působil ve druholigových týmech (Čáslav, Jihlava, Sezimovo Ústí a Táborsko) ocitne v divizním Benešově?

Beru to jako další pokračování mojí trenérské kariéry a je jedno, jestli trénuje člověk divizi nebo druhou ligu, pořád je to fotbal a musí se dělat naplno. Všechno souvisí se vším. Není to jen práce u divizního áčka, ale budu mít na starost celou mládež od dorostů, takže práce bude dost.

Co Vás přitáhlo do Benešova?

Jednat to, že to mám z Divišova kousek a v Benešově jsem hrával, pak také velice seriózní jednání benešovského vedení. Navíc to vyhovuje rodině, kterou stavím na první místo. Malá chodí do první třídy, a být celý týden pryč, by nebylo to nejlepší. Prostě se to takhle všechno sešlo.

Když jste skončil v dubnu Táborsku měl jste jiné nabídky než z Benešova?

Přemýšlel jsem a čekal, zda-li nějaké nabídky nedorazí a pokud by vyhovovala nabídka mě i rodině, tak bych jí akceptoval. Ze všech nabídek jsem ale nakonec akceptoval tu benešovskou, která byla pro mě a rodinu nejlepší.

Kdy Vás kontaktovalo vedení Benešova?

První kontakt jsme měli bezprostředně potom, co jsem skončil v Táborsku (pozn. začátek dubna).

Jak dlouho jste se nad nabídkou rozmýšlel?

Dali jsme si s vedením Benešova určité datum, do kterého jsem se měl rozhodnout, aby měl Benešov si čas najít jiného trenéra, pokud bych dostal jinou nabídku. Ta nepřišla, a tak jsem asi týden před skončením soutěží smlouvu podepsal a odjel na dovolenou.

V Benešově jste si zahrál první ligu. Dýchla na Vás po podpisu nostalgie?

Ne, je to prostě takový vývoj. Mohl jsem být doma a čekat na angažmá nebo jsem mohl vzít tuhle práci. Doma jsem být nechtěl a tak jsem v Benešově. Je to blízko, podmínky dobré, výborný stadion, perfektní tráva, asi nejlepší v okolí, umělá tráva, druhé menší travnaté hřiště a vedle park v Konopišti.

Na jak dlouho jste podepsal smlouvu?

Dohodli jsme se na dva roky, s tím, že pokud bych dostat zajímavé angažmá a vyhovovalo mi, tak mi nebudou s uvolněním dělat problém. Pokud bude vše, tak jak má být, hráči se budou zlepšovat, bude po ně zájem a bude nás práce naplňovat, tak si myslím, že budou obě strany spokojené.

Jdete do Benešova nejen jako trenér divizního A mužstva, ale jako šéftrenér mládeže, když budete mít na starost dorosty, béčko a áčko mužů. Řeklo Vám vedení, jak by si představovalo spolupráci nebo jste Vy ukázal určitou představu?

Dohodli jsme se, jak by to mělo fungovat a řekli mi, kdo bude mužstva trénovat. Já jsem měl nastavit systém. Mužstva od dorostů po áčko mužů by měla trénovat a hrát jednotným systémem, aby to mělo návaznost.

Áčko s béčkem tedy bude trénovat společně?

Sejdeme se 10. července, začneme společně a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Záleží na tréninkových plochách, pomůckách, míčích a počtu hráčů. Pokud bude 25 až 30 lidí, tak by se to dalo zvládnout. Kluci potřebují vidět, co se trénuje, jak se trénuje a jak se má co dělat. Měli bysme trénovat společně, ve stejný čas a uvidíme, jaký to bude přinášet efekt. Oba týmy budou dělat stejné věci, ale každý třeba v jinou dobu tréninku. Na všem se budeme s asistentem Petrem Slepičkou, který povede jako hlavní béčko, dohadovat. Devatenáctka bude pod vedením Luďka Matouška trénovat zvlášť, ale bude na ní kladem velký důraz.

Asistenta a zároveň trenéra béčka Petra Slepičku jste si přivedl sám nebo si ho vybralo vedení?

Vedení si ho vytipovalo jako trenéra béčka a dosazovalo si i ostatní trenérské posty. Měli představu a tu si naplnili. Můžu spolupracovat s kýmkoliv, mě to nedělá problémy a doufám, že s Petrem budeme vycházet v pohodě.

Budete dva trenéři na dvě mužstva. Někdy se stane, že zápasy budou kolidovat. Nebude Vám vadit, že u sebe nebudete mít asistenty?

Věřím, že ve většině případů nebudeme hrát ve stejný čas. A pokud se to sejde, tak si myslím, že to zvládneme a nebude to problém.

Přivedl jste si někoho do realizačního týmu?

O tom jsme se vůbec nebavili a vše by mělo zůstat při starém. Je dost změn ohledně trenérů, takže do tohoto jsme nezasahovali.

S bývalým trenérem Miroslavem Beranem jste si již prý promluvil o hráčích. Co Vám o nich řekl?

O každém mi něco řekl a charakterizoval.

Budete chtít doplnit kádr?

Hráčů je poměrně dost. Někteří se vrací z hostování jako například Veinlich z Králova Dvora, další přichází z dorostu a uvidíme, jak to bude s Kučabou, který byl na hostování ve Viktorce Žižkov. Máme i vyhlídnutého kluka z Jílového, který momentálně trénuje s juniorkou Slávie Praha. Na druhou stranu chce skončit Křivohlavý a Turek si přetrhl křížové vazy, což jsou hráči, kteří se těžko na této úrovni nahrazují. Oba mužstvo táhli a řídili, Křivohlavý jako levý bek a Turek je ve středu pole gólový a duše týmu. Uvidíme po začátku přípravy, jak to bude vypadat a podle toho se zařídíme. Vedení však chce, aby se víceméně hrálo s odchovanci nebo se svými hráči, kterých je v Benešově dostatek.

Viděl jste své budoucí ovečky v nějakém zápase?

Viděl jsem jen jeden nebo dva zápasy, ale již dřív, když jsem měl volno a chodil se dívat na zápasy, ale nevěděl jsem že budu v Benešově. Je to ale slušné mužstvo, které má mladé i starší kluky, dobré gólmany, prostě schopné mužstvo, které se může výkonnostně posunout nahoru.

Poslední zápasy, když už jste věděl, že budete v Benešově, jste nesledoval?

Ne, byl jsem na dovolené, ale všechny tři zápasy vyhráli, tak asi hráli dobře.

Dá se stavět na současném týmu nebo se budete snažit změnit systém hry?

Každá změna potřebuje čas. Tady kluci trénují třikrát týdně po práci, takže na zásadní změny moc času nebude. Spíše budeme chtít pokračovat v nastaveném systému. Důraz budeme ale klást na to, aby se hráči zdokonalovali ve svých individuálních činnostech, snažili se věci dělat lépe, zapracovali na souhře a dali si záležet při práci s míčem a zakončení. V tom jsou na této úrovni největší rezervy. Skončili na pátém místě, kvalita v týmu je, takže nechci nic zásadně měnit, spíše jejich schopnosti rozvíjet.

Dostal jste úkol od vedení, do jakého místa byste měl skončit?

Ne žádný jsem nedostal. Víceméně je kladem důraz na výchovu mládeže. A hlavně bychom chtěli, aby ligová devatenáctka skončila do devátého místa, protože pak by si měla soutěž zajistit i do příštích ročníků. V Benešově je kladem největší důraz na výchovu mladých kluků. Áčko by mělo hrát v horních patrech tabulky, bylo soběstačné z mládežnické základny a hráči tam přecházeli přes béčko.

Na hlavní hřiště budete moct až o oslavách 20. července. Kde budete do té doby nabírat kondici?

Buď v Konopišti nebo na menším travnatém hřišti na stadionu. Sobotní přátelák sehrajeme mezi sebou asi v Neveklově nebo jinde v okolí.

Přípravu a přátelské zápasy jste si připravoval sám?

Byly naplánovány přáteláky, turnaj v Soběslavi a 20. července hrajeme pohár s Vlašimí. Úroveň soupeřů je dostačující. Příprava je standardní nedají se tam dělat velké změny.

Budete se tedy chodit dívat i na tréninky staršího a mladšího dorostu, který bude hrát krajský přebor?

Ano, chci vidět nejen tréninky, ale i zápasy. Musím znát všechny kádry a hráče, znát jakou mají výkonnost, jak na sobě pracují, jak se chovají a jak se za určitý čas zlepšili. To bude mojí pracovní náplní společně s muži.

Počítáte se společnými sezeními trenérů?

Ano. Určitě jednou nebo dvakrát za měsíc si sedneme a probereme věci ohledně trénování.

Těšíte se na tu práci?

Samozřejmě. Zase je to nová a jiná práce. Jsem hlavně zvědavý, jak vypadají hráči na této úrovni. Jestli mají chuť pracovat a zlepšovat se. Jsem totiž přesvědčený, že pokud mají hráči potenciál, tak se jejich výkonnost dá dobrým trénováním během půl roku, roku hodně zvednout. Zajímá mě zda i v Benešově se povede to co v Čáslavi nebo v Táborsku, kde hráči z divize byli posléze schopni hrát důstojně i ve druhé lize. Na této práci je nejzajímavější, sledovat, jak se hráči zlepšují a třeba za rok nebo dva bude o ně zájem ve vyšších soutěží. A to nemluvím o dorostencích, kteří se musí automaticky zlepšovat.

Většina trenérů se musí po sezoně na dovolených nabíjet energií, kterou v zápasech a trénincích ztratili. Vy jste od dubna netrénoval, takže energie a chuti máte asi dost…

Měl jsem volno na spoustu věcí, díval se na fotbaly, na které jsem chtěl a ne, na které jsem musel. Bylo to období klidu a pohody. Teď už se těším až začneme. Fotbalový kolorit je zajímavější než pauza.

Nepřemlouvali Vás v Divišově, aby jste si ještě za ně zahrál?

Přemlouval mě Míra Bumbálek do Divišova za béčko, ale odmítl jsem. Bez tréninku to nejde, je to náročnější na fyzičku a bez ní se to nedá hrát, zvláště když je člověk starší. Stačí mi, když si v zimě zahraju hokej, kde se kloužeš a je to docela rychlý. Pár fotbálků si zahraju za starou gardu Slávie nebo Divišova, tam se člověk vyběhá, ale hrát nějakou soutěž, to už je moc.

LUBOŠ ZÁKOSTELSKÝ

Narozen: 25. září 1967.

Hráčská kariéra: Slavia Praha (1988 – 1991), Gmünd – Rakousko (1991 – 1993), Švarc Benešov (1993 – 1995), Slovan Liberec (1994 – 1996), Consadole Sapporo – Japonsko (1996), Slovan Liberec (1997 – 1999), Viktoria Plzeň (1999 – 2000), Kuanli – Čína (2000), Chmel Blšany (2001 – 2002), Zenit Čáslav (2002 – 2004).

Trenérská kariéra: Zenit Čáslav (2004 – 2007), Vysočina Jihlava (2007), Sezimovo Ústí (2009 – 2012), MAS Táborsko (2012 – 2013), SK Benešov (2013 – .).

Ligové starty: 168 (26 gólů).

ZMĚNY TRENÉRŮ SK BENEŠOV OD DOROSTU PO MUŽE

Muži A (Divize): Luboš Zákostelský.

Muži B (I. A třída): Petr Slepička.

Dorost U19 (liga): Luděk Matoušek.

Starší dorost B (Krajský přebor): Ladislav Flek.

Mladší dorost U16 a U17 (Krajský přebor): Jiří Maršoun.