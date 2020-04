Vše bylo za dohledu hráče Slavie Praha, s bydlištěm v Benešově, Stanislava Vlčka a tiskového mluvčího a zároveň fotografa Ondřeje Zlámala.

Na tréninkovou jednotku vyběhlo více jak dvacet nadšených olbramovických hráčů, kterým před začátkem Michal Petrouš, vysvětlil, co si představuje v jedenapůlhodinové náplni. „Na trénink jsem se připravoval, chtěl jsem, aby to nebylo nic složitého, kluci to zvládli a bavilo je to,“ dodal kouč Slavie Michal Petrouš před začátkem.

Na zahřátí byla připravena práce s míčem v kruhu a ve dvojicích, následovaly rychlé nohy přes kloboučky s koordinací, které připravil a názorně ukázal asistent „Béda“ Vrabec. To ale některým hráčům činilo problémy, ale ne zase tak velké, aby upadli. „Nic se neděje,“ povzbuzoval hráče Vrabec a dodal: „S tím mají někdy problémy i naši ligový hráči.“

Poté fotbalisté přešli na rychlé starty bez míče, následně si přihrávali ve čtyřech skupinách s balóny, které měli Olbramovičtí čerstvě zakoupené, ale dušovali se, že to byla náhoda a ne úmysl, aby dělali ostudu. Objednané balóny prostě přišly včas.

„Podobný trénink děláme i ve Slavii,“ dodal v průběhu tréninku Michal Petrouš, čemuž se jen pousmál Stanislav Vlček sedící na lavičce. „Tohle děláme při dvou tréninkových jednotkách, ne při jedné. Ty kluci nebudou asi v sobotu na mistráku ani chodit.“

Po dalších přihrávkách ve čtvercích přišla na řadu střelba na brankáře (tři se vystřídali), které si od začátku vzal na paškál trenér gólmanů Luboš Přibyl a dostatečně je zahřál na provozní teplotu.

Úvodní rána pravačkou Michala Michálka po slalomu a narážečce byla precizní a skončila v šibenici brankáře, což vyvolalo velký údiv i u přítomných trenérů. Poté se hráči přesunuli na, pro většinu, „béčkovou“, levou nohu. Tentokrát napřáhl mladý Jan Šíma a vymetl druhou šibenici, což ocenila asi i stovka přihlížejících. „A potom, že to nepůjde,“ zaznělo v hráčském davu.

Na závěr se celé mužstvo rozdělilo a zahrálo si na „dvě“ i trenéry Petroušem a Vrabcem.

„Nebyl sebemenší problém. Hráči byli koncentrovaní a v rámci možností to zvládali dobře. Mám z toho dobrý pocit a doufám, že hráči taky. Strávili jsme tady krásné odpoledne. Pro někoho to bude třeba motivace na sobě pracovat a dostat se výš,“ byl spokojený Petrouš a poznamenal: „Byli tady asi tři čtyři kluci, které balón docela poslouchal a zvládali by i těžší věci.“

„Kluci slávistický nás zničili,“ smál se po tréninkové jednotce Jiří Havlík, hráč Olbramovic a dodal. „Nemyslím to vážně. Bylo to pěkný, trénink perfektní a jsem rád, že jsem to zkusil. Byl sice náročnější, ale dal se zvládnout.“

Olbramovice, které mají přibližně 1000 obyvatel, vyhrály první polovinu projektu Kopeme za fotbal, v němž Gambrinus plní amatérským hráčům jejich fotbalové sny.

„Je to dobrý nápad, dělá se to pro lidi a třeba to pomůže i trenérům z nižších soutěží, něco si vezmou a budou to na trénincích používat,“ chválil nápad Michal Petrouš a ani mu nevadilo, že musel trénovat kluky na vesnici: „Beru to jako součást profese a je to pro mě relax. Podobné tréninky děláme i na Slavii.“

Jiří Havlík také neprotestoval. „Je to perfektní akce, všichni se těšili. Teď se jen musíme dát do pořádku. “