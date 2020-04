Se Zručí nad Sázavou jste odehráli pro diváky sice atraktivní zápas, ve kterém viděli deset branek, ale pro vás, jako Maršovice, k ničemu, když jste nezískali ani bod. O porážce již rozhodl tragický první poločas, kdy jste prohrávali 1:5. Co se stalo, vždyť doma jste většinou soupeře zválcovali?

Nevím, co se stalo. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo. Většinou jsme na soupeře vlétli, ale tentokrát to bylo naopak. V prvním poločase jsme soupeři darovali laciné branky. A dlouho nám trvalo, než jsme si dokázali alespoň přihrát.

Co se dělo v kabině o poločasové přestávce?

V kabině bylo do příchodu trenéra hrobové ticho. Pak proběhla velká bouře, po které jsme si řekli, že už i kvůli divákům, kteří dorazili nás podpořit, se musíme snažit hrát pohlednější fotbal i za rozhodnutého stavu 1:5. Už jsme neměli, co ztratit.

Ve druhém poločase to vypadalo, že ještě zápas zdramatizujete…

Ano, vypadalo to tak. Jen byla škoda, že za stavu 3:5 mi hostující brankář se štěstím velkou šanci vyrazil. Kdyby z toho padnul gól, tak už by to bylo jen o gól a byla šance pomýšlet na nějaký bodový zisk. Jenomže chvilku nato jsme si nechali dát šestou branku a bylo prakticky po jakýchkoliv nadějích. Byla to velká škoda.

Musel jste být asi po zápase pěkně naštvaný, vstřelíte všechny čtyři góly mužstva a stejně prohrajete…

Samozřejmě čtyři góly se nepovede dát každý víkend. Většinou, když už se to někomu povede, tak je z toho výhra a je za hvězdu. Já prostě takové štěstí neměl. Možná, když bych proměnil všech sedm šancí tak bychom vyhráli 7:6 a těšilo by mě to. (směje se) Musím ale poděkovat hlavně spoluhráčům, neboť bez nich bych nedal asi ani jednu branku.

To samé se na druhé straně podařilo Kamilovi Petrů, dokonce za poločas, což je docela kuriozita, dva hráči z rozdílných týmů vstřelí v zápase čtyři góly…

Kuriozita to je. Jen škoda, že z toho nebyly pro Maršovice body.

Vy ale kuriozity přitahujete, když vám v prvním kole dal v Jílovém Štědroňský všech pět gólů. Na to asi nejste hrdí. Jste upozorňováni před zápasem trenérem na takovéto hráče, protože oba jsou kanonýry mužstva, podobně jako vy?

Na takové debakly, zvláště když vám dá jeden hráč, tolik branek, není nikdo hrdý. Samozřejmě, že nás trenéři upozorňují na kanonýry jiných mužstev, ale zatím se nám nepodařilo je dostatečně ubránit. Já bych žádným kanonýrem nebyl, kdybych neměl takové spoluhráče, kteří mi neustále připravují gólové šance.

V Maršovicích jste přišli po 44 mistrovských zápasech a 1239 dnech o domácí neporazitelnost, což zamrzí, ale jednou to muselo přijít. Byla pro vás série přítěží nebo spíše pozitivem, že se vám doma daří?

Určitě to zamrzí. Myslím si, že 44 mistrovských zápasů je už docela dlouhá šňůra, ale jak se říká, jednou to muselo přijít. Jen škoda, že zrovna právě teď. Série byla spíše pozitivem a známkou, že se nám doma daří. Jinak jsme ani pořádně nevěděli, kolikrát jsme doma už neprohráli, protože si to nikdo nepamatoval. Tak teď začneme znova a snad sérii překonáme. (směje se) Bylo by to hezké.

Jako nováček jste nevstoupili do soutěže moc dobře, ze čtyř zápasů máte pouhé tři body a jste předposlední. Co vás nejvíce limituje, individuální chyby, rychlost vyšší soutěže nebo co to je?

Hlavně jsme měli těžký los. Začátek v Jílovém, které sestoupilo z I. A třídy, pak doma Miřetice, se kterými to také nebylo lehké. Potom Týnec, který má mladý a běhavý tým. A Zruč, se kterou jsme se porazili sami. Vždycky někdo udělá chybu, ale kdyby nebyly, tak by nepadaly branky. Rychlost soutěže není zase až tak rozdílná od přeboru.

V neděli vás čeká třetí okresní derby, tentokrát v Kondraci. Miřetice jste doma porazili 2:1 a v Týnci jste těsně prohráli 2:3. Co budete muset udělat, aby se vám zadařilo, když vám to na hřištích soupeřů moc nejde?

Asi si musíme před zápasem říct, že nastupujeme rovnou do druhého poločasu, které na celkem jdou. (směje se) Musíme prostě zlepšit obranou fázi, ve které trochu ztrácíme. Když se nám to podaří zlepšit a lépe si i přihrát, tak budeme vyrovnaným soupeřem pro každého. A když ne, tak musíme nastřílet více branek než soupeř. (směje se) Hráče nato máme.

Budete na zápas stoprocentně připravený. Slyšel jsem, že jste měl zdravotní problémy?

Ano, to je pravda. Zdravotních problémů bylo v poslední době celkem dost, ale tělo už není nejmladší a pomaleji regeneruje. Teď už snad jsem zase na chvíli zdravý a doufám, že to i nějakou chvilku vydrží.