Poslední ligový zápas jste odehrál 28. srpna 2006 za FK Siad Most a poté jste se přesunul rychlostí blesku na pozici asistenta trenéra Sparty Praha. S aktivní činností jste ale nepraštil a začal hrát za divizní Marilu Votice. Co vás k tomu vedlo?

Po odchodu z Příbrami jsem měl vzájemnou dohodu s Milanem Šedivým (pozn. sponzor klubu), že až skončím s vrcholovým fotbalem, tak se přemístím do Votic a dohraju tam fotbalový život. Když jsem ohlásil konec profesionální kariery, tak se mi Milan ihned ozval a řekl, že nadešel čas, abych oblékl dres Votic. I když jsem měl nabídky z jiných klubů, dodržel jsem slovo a objevil se v kabině Votic.

Nechtěl jste dohrát kariéru raději v zahraničí?

Ještě když jsem hrál v Mostě, měl jsem nabídku ze Saudské Arábie, což by bylo určitě finančně zajímavé. To ale ztroskotalo a poté ze dne na den přišla nabídka ze Sparty na trénování. Bylo to velké rozhodování vrátit se do míst, kde jsem začínal, ale nakonec jsem zvolil dobře. Hned v prvním roce jsme získali double, tak co si víc člověk může přát.

Pavel Kuka hrál ve Voticích za piškoty, co nabídl Milan Šedivý vám?

Taky piškoty. Když jsem se byl podívat v Marile, jak probíhá výroba, seděl jsem u stroje na sušenky a dali jsme si kávu, tak to bylo fantastické. Jezdil jsem za Milanem již, když jsem byl v Příbrami a vozil jsem si domů hodně sladkostí i piškoty. Ty samozřejmě pro psy, protože se po nich tloustne. Spíše to ale rozhodla vzájemná důvěra, ne co za hraní dostanu.

Jak dlouho chcete ještě ve Voticích hrát?

Záleží jak dlouho bude sloužit zdraví a jak budu mít čas. Na prvním místě musí být samozřejmě Sparta. Toho času není tolik, ale když je možnost, tak si jedu rád zahrát nebo zatrénovat. Také bude záležet na oboustranné spokojenosti. Zatím nemám důvod končit, ale léta běží, takže uvidíme.

Pokud by Votice postoupily do ČFL pokračoval byste dál?

Určitě ano. Muselo by se skloubit hodně věcí. Hráči by museli mít poloprofesionální smlouvy, náklady na činnost oddílu by se zvýšily. Většina mužstev totiž hraje dopoledne a muselo by se jezdit někdy den předem nebo v pět ráno, takže by to byl záhul pro všechny. Přesto se chceme o postup poprat a skončit první.

Když jste přišel do Votic, tak zde již hráli ostřílení ligový hráči Pavel Kuka a Vlastimil Svoboda. Nevíte proč nehrají?

Pavel Kuka se dal na manažerskou činnost, byl zaneprázděný, a proto teď odešel na hostování do Jílového. Třeba se ještě v létě vrátí a popere se o místo v sestavě. Vlasta Svoboda byl nejen velice platný hráč na hřišti, ale také svým humorem v kabině. Dlouho se léčil ze zranění kotníku, a teď se bojí, hlavně kvůli práci, aby se nezranil, i když ho všichni přesvědčujeme, aby to zkusil.

V současné době máte ve Voticích sparťanskou klaku – trénuje Ivan Čabala a hrají s vámi ještě Michal Horňák a Zdeněk Svoboda.

A to ještě v létě možná přijde Jirka Novotný, kterému končí smlouva v Ružomberoku. Tak uvidíme, jak se rozhodne. Ve Voticích je hodně talentovaných mladých kluků, kteří potřebují někoho zkušeného k sobě, a proto jsem Milanovi pomohl získat Michala se Zdeňkem.

Vaše starty za mužstvo hodně limitují povinnosti u Sparty. Jak jste domluvený s trenérem Bílkem, že vás bude pouštět za zápasy Votic?

Jsou povinnosti, které musím ve Spartě plnit a v tu chvíli jdou Votice stranou. Pokud ale netrénujeme nebo nehrajeme, jedu na zápas Votic. Bylo dobré, když jsme hráli ligu v pondělí, takže divize nebyla ohrožená. Liga začala brzy a dříve skončí, takže zápasů v divizi stačím hodně, hlavně v závěru soutěže.

Jezdíte i na tréninky nebo jenom na zápasy?

Pokud mám čas, tak jezdím jednou nebo dvakrát týdně i na tréninky.

Vidíte u protihráčů respekt ze jména nebo se na vás chtějí vytáhnout?

Je to oboustranné. Spíše vidím respekt, ale slyším i různé „blbé kecy“, ale problém v tom nehledám.

Stačí vám na divizi zkušenosti z ligy nebo se musíte udržovat v tempu?

Samozřejmě, že musím být stále v kondici. Když nejedu do Votic, tak trénuju s klukama ve Spartě. Teď jsem měl problémy s kolenem, hned jsem přibral, a proto musím ještě dvě až tři kila shodit. V divizi je ale velmi příjemné, že když se vyhraje, posedí se na pivku, které hned víc chutná a nikde na vás nečíhají paparazzi.

V loňské sezoně jste nedal žádný gól a letos již pět. Jste se střeleckou bilancí spokojený?

Určitě nejsem, ale jsem rád, že góly alespoň připravuju. Do konce sezony nesmím jít pod deset gólů.

Když vstřelíte gól za Votice, chlubíte se s ním v kabině Sparty a sledují hráči vaše působení ve Voticích?

Určitě to sledují a hned se ptají, jak jsme hráli, vidí že jsme nahoře v tabulce. Líbilo se mi, když jsem dal gól a ve Sportu napsali branku Votic vstřelil Singl, tak nikdo nevěděl o koho jde a ptali se, jestli tam nehraje ještě někdo s podobným jménem.

Věříte v postup Votic do ČFL?

Určitě se o něj popereme. Je jen škoda, že jsem na Viktorce musel o poločase odejít kvůli pracovním povinnostem. Byli jsme lepší, ale nakonec jsme prohráli 0:2. Žižkov má určitě větší ambice, protože pro ligový tým je béčko v divizi málo. Naše šance postoupit ale je.

Jako asistent ve Spartě samozřejmě věříte, že Slavii předhoníte. Myslíte si, že se rozhodne o mistrovi v posledním kole nebo již dříve?

Bude to bitva až do konce, ale myslím si, že před posledním kolem již bude rozhodnuto.