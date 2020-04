První fotbalovou registraci měl v Kondraci, kde hrál za přípravku. „Mamka tam pracovala. Poté jsem hrál za přípravku ve Vlašimi pod vedením pana Matouška,“ ukázal Tomáš Babka, kde se fotbal učil.

Přeskočil k hokeji, ale zase se vrátil

Jenže běhat za merunou ho následně přestalo bavit a přešel na hokej. „Hrál jsem ve Vlašimi a v Benešově, kde mě to přestalo bavit, nelíbilo se mi to tam, nebyla tam parta. Tak jsem skončil,“ ukončil hokejovou kariéru v patnácti letech a zase přeskočil jako na horské dráze na fotbal. „Šel jsem do bílkovického dorostu, kde jsem nastupoval jako útočník nebo střední záložník. V sedmnácti mě koupili do Bílkovic z Libže. Do branky jsem se dostal až v devatenácti,“ překvapil gólman, který chytá třetí rok v kuse a jde mu to k duhu, což potvrzují i výsledky.

Na spoluhráče a trenéra nezapomněl

Tomáš Babka ale ví, že na ocenění se velice podílejí spoluhráči, bez kterých by pocty nedosáhl. „ Před sezonou jsme změnili styl. Přišel Aleš Zajíček, který hrál I. A třídu v Kunraticích a s ním se vyztužila obrana. Už nehrajeme na klasického stopera, hrajou dobře se Sašou Borkem stopery vedle sebe. Do šancí se tak moc protihráči nedostanou a co projde, tak chytím. Pomáhá mi i to, že jsem nastupoval v poli, takže hrát nohama mi nevadí,“ odtajnil Babka cestu k úspěchu.

Ani na trenéra Otakara Sladkovského brankář nezapomíná. „Je to kvalitní trenér a také díky němu se udělala v Bílkovicích dobrá parta. Na podzim nás moc neznal, tolik se nám nedařilo, a tak po osmém kole skončil. V zimě to zase vzal a vede nás doposud. Kluci ho berou a chodí nás i dost trénovat, což přináší výsledky,“ raduje se Babka.

Chtěl by zkusit chytat ve vyšší soutěži

Tehdy dvadvacetiletý brankář zároveň přiznal, by se také nebránil nabídce z vyšší soutěže. „Chtěl bych si to zkusit, ale zatím se nikdo neozval. Dělám tesařinu a pokrývačinu na živnosťák, tak bych si čas na tréninky udělal,“ odtajnil sen, ale jedním dechem dodává: „Pokud se nikdo neozve, tak rád zůstanu v Bílkovicích a zkusíme vykopat třetí třídu, abysme si mohli zahrát lepší fotbal v okresním přeboru.“

Brankářský idol bílkovický gólman nemá, obdivoval spíše hráče. „Od mala se mi líbí anglický fotbal a fandím Manchesteru United a idolem byli Beckham, Roney a Ronaldo. V bráně se mi líbil Van der Saar, na kterého bylo spolehnutí a moc chyb nedělal.“