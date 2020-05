CHRUDIM – BENEŠOV 0:1

Vstup do zápasu měl Benešov parádní. První brejk ještě gólem neskončil, ale druhý již ano. V 6. minutě, po domácí standardní situaci, vyběhli Benešovští do brejku, Kučaba vyslal míč do strany na Afanasenka, jenž centrem našel na hranici šestnáctky Laštovku a ten z voleje placírkou zamířil přesně k tyči. Poté až do konce poločasu domácí přitlačili na pilu, sypali jeden míč za druhým do benešovské šestnáctky a vypracovali si několik slibných příležitostí, ale v největších Štoček a Langr hlavičkovali vedle, Kopecký dvakrát vyzkoušel pozornost Beníka.

Po změně stran domácí ještě čtvrthodiny pokračovali v náporu. Langrovu přízemní jedovku vytáhl Beník na roh a orazítkovali břevno po rohu. Poté již byli nervózní a míče po centrech hostující obrana uhrála do bezpečí. Benešovští mohli následně do otevřené obrany skóre navýšit, ale v největší šanci vytáhl proti Vrňákově střele do šibenice parádní zákrok brankář Mrázek. To ale hostům nevadilo a mohli tak slavit tři cenné body.

„Čekali jsme v Chrudimi těžké utkání a podmínky, což se potvrdilo. Z druhé akce jsme šli do vedení. Poté jsme poctivě bránili a i se štěstím ubránili řadu standardních situací a mohli se tak radovat z cenné výhry. Díky vedení klubu se mužstvo podařilo před zápasem doplnit o dva zkušené hráče, kteří pomohli týmu fyzickou silou a zkušenostmi. Chválím celé mužstvo, včetně náhradníků a realizačního týmu, za týmový výkon," byl šťastný po druhé výhře za sebou trenér Benešova Kamil Kulhavý.

Branka: 6. Laštovka. Rozhodčí: Benedikt. ŽK: Kopecký – Laštovka. Diváci: 305. Poločas: 0:1.

Benešov: Beník – Večera (84. Farkaš), Zákostelský, Kucalas, Vrňák – Adjei – Kučaba (74. L. Balata), Žák, Laštovka (89. Bredler), Afanasenko (64. Bohata) – Ibe (82. Braný).