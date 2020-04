Nedávno jste oslavil půl století a stále jste fotbalově činný. Chodíte si zahrát za béčko Sázavy. Jak se cítíte po zdravotní stránce a co jídelníček?

Zdravotně se cítím dobře, až na záda, která mě bolí nejen při fotbale, ale i v klidu. Jídelníček jsem dříve dodržoval, protože jsme chodili s mužstvem na obědy společně a byli jsme pod kontrolou. Ale i teď si před zápasem nedám knedlo – zelo – vepřo nebo husu.

Když se ohlédnete za svým fotbalovým životem. Co Vám přinesl a co naopak vzal?

Přinesl mi spoustu kamarádů, ale i to, že jsem s fotbalem mohl vycestovat na západ, kam se za minulého režimu nesmělo, nic mi fotbal nevzal. Jsem spokojený. Tuto cestu jsem si vybral, a tak si nebudu stěžovat.

Zahrál jste si ligu za Slavii Praha, Cheb, České Budějovice a Benešov. Na kterou štaci vzpomínáte nejvíce?

Na všechny vzpomínám rád. Ve Slávii jsem v 18 letech nastoupil k prvnímu ligovému zápasu. V Chebu jsem hrál se Stejskalem, Drulákem, Knoflíčkem, Jeslínkem, Čabalou, Vrbou a dalšími. V Budějovicích byla dobrá parta, dobří lidé, kamarádili jsme se s „hokejkama". Byla docela sranda. No a Benešov. Když za mnou přišel pan Švarc, jestli bych nepřestoupil do z Budějek do Benešova, tak jsem ho jako Sázavák Sázaváka nemohl odmítnout. Parta, zábava, postup do ligy – to byla hezká benešovská léta.

Odehrál jste 60 zápasů v lize a vstřelil jako záložník šest gólů – dva za Slávii, tři za České Budějovice a jeden za Cheb. Dokážete si je ještě vybavit?

Dokážu a k dobru dám dva. První ligový gól jsem dal proti Bohemce. Centr zleva od Jirky Zamazala, předskočil jsem Ondru a rybičkou jsem poslal míč do sítě tehdejšímu reprezentačnímu brankáři Zdeňku Hruškovi. Poslední ligový gól jsem dal v zápase Budějovice – Plzeň. Prošel jsem přes celé hřiště, obešel asi pět hráčů a z velkého vápna přeloboval vyběhnuvšího Míru Štíchu. Míro sorry (smích).

Nedávno byl v Benešově na autogramiádě internacionál Pavel Kuka a přede všemi Vás ocenil, že jste mu jako mladíkovi pomáhal se ve Slavii Praha aklimatizovat do velkého fotbalu. To muselo zahřát u srdce, že si na vás takový player vzpomněl…

Samozřejmě, že to od takového hráče potěší. Když se podívám na jeho kariéru, tak jsem ho asi aklimatizoval dobře (smích). Já se vůbec divil, že mě po tak dlouhé době poznal.

Na které hráče nejvíce vzpomínáte?

To by byl velký seznam. Dám od každého mužstva někoho. Slávie – Jeslínek, Knoflíček, Nachtman, Petr Herda, Řehák. Cheb – Stejskal, Drulák, Knoflíček, Jeslínek, Čabala, Vrba. Budějovice – Jirka Němec, Kotrba, Jurásek, Sokol, Karoch. Benešov – Beran, Koller, Remek, Pešice, Suchomel, Bárta, Borovec, Mičinec. Vzpomínám i na Kudrnu a Vígera, kteří již bohužel nejsou mezi námi.

Jistě jste nebyl žádný svatoušek a nadělali jste se spoluhráči různé blbosti. Dejte do placu čtenářům nějakou pikantní ligovou perličku?

Málokdo ví, že jsem dříve fandil Spartě a jednou, když jsem již hrál za Slávii, jsem se byl podívat na její zápas na Letné. Po zápase, při cestě na metro, vedle mě zastavilo auto a v něm Herda, Jarolím, Zlámal a Pauřík a ptali se, kde prej jsem byl. Odpověděl jsem, že na fotbale. A oni: Co to máš v ruce? Já: vlajku. Oni: Jakou? Já: Sparťanskou. Oni: Za co hraješ? Já: S Vámi na Slávii. Oni: Tak to rychle smotej a zejtra se uvidíme na tréninku.

Na něm dal trenér hned hru na dvě (starý – mladý), já lítal vzduchem a byl jsem rád, že jsem trénink přežil.A od té doby jsem Slávista. (smích)

Jezdíte se podívat na ligový fotbal nebo stíháte jen nižší soutěže?

Stíhám jen nižší soutěže, a to ještě zřídka. Teď ale jedu na zápas naší reprezentace s Itálií.

Váš život je spojený hlavně s Benešovem, kde jste zakončil ligovou kariéru. Bydlíte zde s manželkou, kterou jste za celou dobu nevyměnil. To u ligových fotbalistů nebývá normální …

Jsem rád, že nevyměnila ona mě. Mám svoji ženu rád a doufám, že i ona mě. Můžu jít akorát za vše poděkovat.

Doby mecenáše Švarce (liga 1994 – 1995) skončily a teď hraje Benešov divizi. Je to pro mužstvo a město akorát nebo byste ho rád viděl ve vyšší soutěži?

Rád bych ho viděl výš, ale vše se odvíjí od ekonomické situace klubu.

Chvíli jste trénoval v Poříčí nad Sázavou a v Sázavě. Teď „jen" hrajete v Sázavě. Neláká Vás zase trenérské křeslo?

Ani ne. V Sázavě i v Poříčí to bylo fajn. Hráči v zápasech poctivě makali a s vedením byla dobrá komunikace. Nikde nebyl problém. V Sázavě jsme postoupili do I. B třídy, s Poříčím jsme I. B třídu vyhráli.

V čem se z Vašeho pohledu změnil ligový fotbal z dob, kdy jste ho hrával?

Dříve byl fotbal techničtější a byli k vidění hezké kombinační akce, ale také byl pomalejší. Teď je rychlejší, urputnější a samý souboj, ale to je dáno vývojem, i když hezké akce jsou také vidět, ale není jich tolik. Dříve také chodilo více lidí na fotbal.

Co říkáte výkonům fotbalové reprezentace a jaký máte názor na trenéra Bílka?

Výkony reprezentace jsou chvilku nahoře a chvilku zase dole. Kluci by měli hrát více odvážněji. Zdá se mi, že dopředu neběží naplno, protože jsou už myšlenkami na cestě zpátky, aby v defenzívě něco neprošvihli. Michala Bílka znám. Byl to výborný fotbalista a hodný kluk. Měl by ale být více odvážnější a nebát se v některých zápasech hrát i na dva útočníky.

Co byste poradil mladým hráčům, kteří se chtějí hrát ligovými fotbalisty?

Ať na sobě makají, protože jenom talent nestačí a ať poslouchají trenéry, protože to s nimi myslí dobře.

Načal jste další padesátku, co je Vaším přáním do dalšího půlstoletí?

Přeji si, aby se moje dvě dcery měly v životě dobře a vše jim vycházelo a já abych nemusel často navštěvovat zdravotnická zařízení.

PETR ČERMÁK

Narozen: 3. 5. 1963

Bydliště: Benešov

Hráčská kariéra: Sázava, Benešov, Slávie Praha, Cheb, Slávia Praha, České Budějovice, Benešov, Příbram, Benešov, Pyšely, Týnec nad Sázavou, Pyšely, Sázava. Hostování: Olomouc, Žižkov.

Ligové starty: 60

Ligové góly: 6

Hráčské úspěchy: ME do 18 let v NSR (1981), reprezentant do 21 let, postup do I. ligy (Olomouc 1982 a Švarc Benešov 1994).

Trenérská kariéra: SK Benešov (žáci), Sázava, Poříčí nad Sázavou.

Trenérské úspěchy: Sázava (postup do I. B třídy), Poříčí nad Sázavou (vítěz I. B třídy)

Sen: Nejsem snílek, ale realista. Co se má stát, ať se stane.