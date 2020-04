Už před hlavním tahákem ale byly k vidění zajímavé zápasy. Vše odstartovaly vzájemná střetnutí mládežnických oddílů (U8 až U15). Posléze nepřišly samozřejmě zkrátka ani klubové legendy. „Pokud si to dobře vybavuji, tak zápasy mládeže jsem bohužel nestihl, ale vše ostatní ano a sledoval jsem to s velkým zaujetím,“ přiznává Capouch.

Zápas starých gard Benešova a Vlašimi skončil smírně 2:2, když obě branky domácích vstřelil Hrubý a za hosty pálili Maršoun a Vlasák.

V exhibičním utkání se vzpomínkou na ligu, která se v Benešově kopala v ročníku 1994/1995, pak zvítězil tým Švarc Benešov (Zákostelský, Kozel, Čermák, Borovec, Boháč, Beran a další) nad týmem Benešov U50, v němž ale měl trenér Roubíček hráčů nad padesát let minimum, výsledkem 3:0. Výhru zajistili již v první půli Boháč (trefil se dvakrát) a Sokolt.

PROTI FARMĚ SPARTY

Před hlavním zápasem byli ještě vedením SK Benešov oceněni hráči a činovníci, kteří se v historii zasloužili o fungování klubu.

A pak už se šlo na věc. Pohárové utkání měla ve své moci od začátku favorizovaná Vlašim, která derby rozhodně nepodcenila. Benešov trápila hlavně po pravé straně, kde před sedmi lety úřadovali Janda se Susem. „Vlašim byla farmou pražské Sparty a herně byla úplně jinde než my. Prezentovala se technickým, kombinačním fotbalem, zatímco my jsme byli bojovníci,“ poukazuje na rozdíl mezi oběma soupeři tehdejší benešovský brankář.

Domácím se navíc hned na začátku zranil ofenzivní lídr Ondřej Veinlich, kterého ale dobře zastoupil navrátilec ze Žižkova Kučaba. I tak Benešov zaostával a brankář Capouch musel spolu s obránci hasit jednu nebezpečnou situaci za druhou.To se mu dařilo dvaadvacet minut.

Když to Vlašimi nešlo z pravé strany, tak udeřila z levé. Do té doby nevýrazný Kocourek naservíroval míč na malé vápno Ujcovi, jenž pohodlně uklidil míč k tyči. Druhý úder přišel o chvíli později, když tentokrát pronikl po čáře Starý a jeho centr poslal do šibenice Jícha.

Do poločasu ještě Sus orazítkoval tyč a Capouch vychytal Ujce i Jandu. Domácí měli sice náznaky šancí, ale gólman Vlašimi Holý (momentálně působící v anglickém třetiligovém Gillinghamu) vše v pohodě vyřešil.

Po přestávce už tisícovka diváků gól neviděla. I proto, že hlavnička hostujícího Starého orazítkovala břevno a jedinou vážnější šanci domácích zakončil v závěru Bredler v tísni mimo tři tyče. „Jednalo se o smutné zakončení oslav. Na druhou stranu výsledek byl přijatelný. Navíc během sezony si náš tým perfektně sedl a vybojovali jsme postup do ČFL,“ podotýká důležitou věc Pavel Capouch.

Tam Benešov působí i dnes, Vlašim je stále druholigová.

Zápas očima trenérů

Luboš Zákostelský, SK Benešov: „Vlašim přijela v plné síle. Navíc nás v úvodu postihlo zranění Veinlicha, což naši hru trošku narušilo. Přesto se kluci s Vlašimí v horkém počasí vyždímali. Odehráli jsme slušné utkání, zlobili jsme a měli pár náznaků šancí, ale gólově jsme se bohužel neprosadili. Dostali jsme dva góly v prvním poločase, které jsme asi měli ubránit. I když jsme prohráli, tak doufám, že nám zkušenosti z těžkého zápasu v dalších utkáních pomůžou. Jsem rád, že diváci přišli v hojném počtu, zápas měl dobrou atmosféru.“

Michal Horňák, FC Graffin Vlašim: „S prvním poločasem jsme byli velice spokojení. Kluci plnili pokyny, hráli jsme po stranách, odkud přišly i oba důležité góly. Ve druhém poločase jsme chtěli na hru z prvního navázat, ale nevím, jestli jsme vlivem uspokojení nebo teplem začali hrát více profesorsky, staticky, hodně jsme sice drželi míč, ale už se nám moc nechtělo běhat po stranách. Přesto je naše vítězství zcela zasloužené, protože jsme soupeře do vážnější šance nepustili. A určitě mohlo být i vyšší.“

Fakta o utkání

SK Benešov – Graffin Vlašim 0:2 (0:2). Branky: 22. Ujec, 31. Jícha. Rozhodčí: Lerch. ŽK: Žák, Krejza (oba Benešov). Diváci: 1000.

SK Benešov: Capouch – Komárek, Hrubý, Braný, Krejza – Žák, Zoubek (88. Janovský) – Jíša, Veinlich (6. Kučaba), Prikner (76. Bredler) – Němec.

FC Graffin Vlašim: Holý – Sus, Petrů, Kryštůfek, Starý – Janda, Křeček, Putz, Kocourek – Jícha (89. Vebr), Ujec (78. Pokorný).