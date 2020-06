Po skalpu rezervy Slavie si brousili zuby i na béčko Plzně. Výhry se ale tentokrát nedočkali. Naopak, fotbalisté Benešova museli v dalším utkání Letní ligy skousnout nepříjemný debakl 1:6.

Ze zápasu SK Benešov - Viktoria Plzeň B | Foto: SK Benešov

Co na plat, že domácí vstoupili do utkání lépe, když z úvodního tlaku nic nevytěžili. Ten navíc po třinácti minutách pominul a otěže převzali do svých rukou plzeňští mladíci, které hned z první možnosti poslal přesnou střelou do vedení Kepl.