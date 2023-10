„Domácí nezajistili pořadatelskou službu. Neměli nikoho na pískání, mávání, zkrátka vůbec nic. K utkání jsem jel jako vedoucí týmu. Bohužel soupeř neměl lidi, z jeho strany de facto nic a že pískat nebudou. Uvolil jsem se tedy, že půjdu pískat jako laik a následně došlo k dohodě mezi týmy,“ přiblížil Máca.

„Pořadatelská služba byla zajištěná. Jako na každém utkání. Podle regulí soutěže se ale nemůže pořadatel vzdát funkce a jít pískat. Neměli jsme kvalifikovaného člověka, který by byl schopný funkci rozhodčího vykonat, což bylo dané i tím, že se nám těžko reagovalo, když jme se v čase utkání dozvěděli, že původně delegovaný sudí na utkání nedorazil. On sám ani o žádné delegaci nevěděl a nedostavil se. Kdybychom tuto informaci měli dřív, tak bychom byli schopni reagovat a rozhodčího zajistit,“ reagoval předseda Pecerad Jakub Šimáček, který dodal, že v týmu hostů byli v řadách aktivních hráčů dva hráči s udělenou rozhodcovskou licencí.

Utkání probíhalo standardně. Když už se blížilo ke konci, přišel v 87. minutě zkrat. Domácí Petr Husák poslal náhradního arbitra k zemi, vznikla mela a zároveň i předčasný konec zápasu. „Zkrat domácího hráče, který vyvolal potyčku tím, že mě srazil. Hrubé nesportovní chování, vulgarity a vyhrožování sklouzly v to, že když jsem ho vyzval, aby opustil hřiště, tak mě srazil k zemi. Následovala strkanice, kterou se podařilo uklidnit,“ popsal Deníku Theodor Máca.

Pohled z domácí strany přinesl předseda Pecerad Jakub Šimáček, který se ale duelu osobně nezúčastnil. „Mluvil jsem s většinou našich hráčů. Utkání probíhalo standardně. Nedostavil se k němu rozhodčí a týmy se dohodly, že ho bude řídit pan Máca. V 53. minutě jsme se dostali do vedení a bylo znát, že změnil styl vedení utkání. Hráči mi potvrdili, že jim řekl, že si bude hlídat ofsajdy sám. Několikrát se nám stalo, že náš asistent laik signalizoval postavení mimo hru a hlavní rozhodčí nechal pokračovat ve hře, což začalo vzbuzovat emoce, které vyvrcholily v 86. minutě, kdy jsme inkasovali na 1:1,“ řekl Šimáček.

I podle domácí strany se jednalo o hraniční situaci a ani hráči Pecerad nebyli schopni říct, zda se jednalo o ofsajd či nikoliv. Nicméně v Petrovi Husákovi emoce vygradovaly a šel s kritikou za rozhodčím, což byl celý počátek incidentu. Původní agresor závěrečné strkanice byl podle Máci od začátku jediným potížistou na hřišti. „Měl se vším problém, vše celý zápas těžce nesl a pořád měl nějaké urážky a vulgarity, tak jsem ho vykázal a on mě srazil. Nikdo jiný nic neřekl,“ přiblížil Máca.

Domácí strana k celé situaci dodala, že slova ohledně vykázání doprovodil lehkým postrčením zmíněného hráče bez velké intenzity. Husák si však nenechal fyzický kontakt líbit, strčil do rozhodčího a povalil ho na zem. Vznikla mela, kdy domácí hráč byl napaden třemi soupeři – nejprve pěsti do obličeje a poté i kopnutím do zad od soupeře. Pro hlavního viníka mely na konci zápasu pak musela kvůli zranění zad přijet sanitka a odvézt ho k dalšími vyšetření. Následně po dohodě kapitánů bylo utkání předčasně ukončeno. „Nebyl schopen pohybu. Zkusil se zvednout, ale cítil silnou bolest. Na to byla přivolána záchranná služba. Došlo k vážnému zranění. Hráč je ještě v nemocnici a čeká na další vyšetření,“ přiblížil Šimáček.

K celé situaci se už vyjádřil i předseda okresního svazu a současně hlava komise rozhodčích Tomáš Novák, který se celou neděli věnoval zjišťování podrobnějších informací k utkání a incidentu. „Zjištěné skutečnosti jsou pro mě velice znepokojivé a naprosto neakceptovatelné. Budeme samozřejmě předmětný incident a jeho důsledky řešit standardním procesem v komisích, tedy zejména STK a DK, osobně se ale zasadím o to, aby tento incident, s důsledkem ublížení na zdraví, byl pokud možno šetřen i Policií ČR, ostatně ta už o něm na základě příjmu pacienta do nemocnice ví,“ uvedl Novák na facebookových stránkách OFS Benešov.

„Takové činy, dokonce přímo na hřišti, prostě nejde tolerovat. Vůči takovému chování, z obou stran, pokud se potvrdí v rozsahu mých dnešních zjištění, musíme mít nulovou toleranci a pomáhat najít viníky a potrestat je po právu fotbalovém, ale v tomto případě už zřejmě i tom civilním/trestním,“ dodal Novák. On sám si vyžádal vyjádření inzultovaného rozhodčího laika (současně zástupce týmu hostů), obsazováka rozhodčích pro zjištění příčiny nedostavení se delegovaného rozhodčího, sešel se i se zástupcem týmu domácích a ve spojení je rovněž i s hráčem domácích, který je v nemocnici.

„Absolutně nesouhlasíme a neztotožňujeme se s tím, že náš hráč fyzicky atakoval rozhodčího. Tohle je věc, která do fotbalu nepatří. Jsme připraveni přijmout trest za chování našeho hráče. I on sám je připraven disciplinární trest. Zároveň nás zaráží brutalita a intenzita, která vedla k jeho hospitalizaci v nemocnici,“ uzavřel celou situaci předseda Pecerad Jakub Šimáček.

Na Benešovsku se přitom nejedná o první inzultaci rozhodčího. Už loni v říjnu došlo k podobné události a opět v nejnižší soutěži, kdy brankář rezervního celku Trhového Štěpánova Patrik Stiener v závěru prvního poločasu inzultoval rozhodčího a následně dostal stopku na 18 měsíců.