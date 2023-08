Kde se ve vás s příchodem druhého poločasu vzala bojovnost a vůle zvrátit zápas? Přizpůsobili jsme se zápasu. Věděli jsme, že je vyrovnaný a dá se s Motorletem hrát. Jsou to taky lidi. Nechali jsme tam všechno a byli jsme odvděčeni.

Kde se zápas zlomil?

Když jsme dali na 3:2. Už když jsme předtím dvakrát vyrovnali, tak bylo vidět, že na ně máme a můžeme bojovat do konce, když tam necháme všechno a může se nám podařit postoupit, což se pak stalo.

Přišel jste na hřiště až o přestávku a po dvou minutách jste hned dal gól. Co na to říkáte?

Skvělý pocit, když takhle přijdu na hřiště a hned se mi povede dát gól. Chytil jsem se, pak se hrálo lépe a tým se nakopl, když jsme dokázali takhle rychle vyrovnat.

Nespeky v euforii! Ovládly festival nádherných gólů a vyřadily Motorlet

V prodloužení jste navíc přidal druhý gól. Životní trefy?

Určitě! Je mi 19, v mužském fotbale teprve začínám. Nic takového jsem ještě nezažil. Obrovský úspěch, na který jsem hrdý a jsem rád, že u toho můžu být. Je to krásné.

Co jste si říkal, když jste šel na hřiště a proti vám se postavil Stoch, který hrával za Chelsea či v evropských pohárech?

Obrovská čest stát s takovým hráčem na hřišti a zkusit se mu vyrovnat. K tomu navíc ho porazit. Velká motivace pro nás něco takového zažít. Když jsem šel do hry, tak jsem si říkal, že tam nechám maximum a ukážu, co ve mně je.

Co s vámi udělá výhra v poháru směrem do divizní sezony?

Určitě nás nakopne. Musíme ale zůstat nohami na zemi, protože to je jen jeden zápas. Musíme jít k dalšímu, protože se bude hrát od nuly. Když předvedeme stejný výkon jako proti Motorletu, tak věřím, že budeme mít dobrou sezonu.

Mladé pušky vystřílely Vlašimi postup. Biegon dal hattrick

Jste v dalším kole poháru. Máte nějakého vysněného soupeře?

Jako velký fanoušek Slavie to je pro mě jasné. Určitě ona. Bohužel ale bude hrát až od třetího kola. Nicméně se jedná o vysněného soupeře.

Ta tedy až v případě dalšího postupu. Koho teď do dalšího kola, nabízí se Vlašim.

Klidně! Porovnat jakékoliv zkušenosti s co nejlepším soupeřem a zkusit si, jaké to je držet s profesionálními hráči krok. Navíc se můžeme ukázat.