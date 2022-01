„Jsem hlavně rád, že se nám zápas povedl celkově jako týmu. To, že se mi povedlo dát tři branky, byla zásluha celého týmu. Kluci mi ty možnosti ke vstřelení branek vypracovali a na mně bylo skoro vždy jenom uklidit míč do prázdné branky,“ vrátil se Matěj Sváta k nedělnímu dění v lovosické hale.

Ač statisticky šlo bezesporu o jeho nejlepší vystoupení od doby, co si v ročníku 15/16 odbyl v epizodním zápase za Benago Zruč premiéru v nejvyšší soutěži, po herní stránce to podle samotného hráče nejlepší utkání určitě nebylo.

„Věřím, že si to ještě sedne a bude to ještě lepší. Ale hlavní je, že jsme tento týden zúročili celotýdenní práci v trénincích a teď musíme tyhle důležité tři body potvrdit doma s Českou Lípou a zkusit se poprat ještě o lepší umístění pro play-off,“ navázal Sváta.

„Matěj zahrál velmi dobře a hattrick je pro něho krásný bonus,“ chválil v pořadí třináctého střelce Mělníka v sezoně trenér Jakub Němec. „Je na něm vidět, že poslední týdny chodí trénovat. Je v něm obrovský potenciál a byl bych rád, kdyby se futsalu věnoval více. Bylo by to skvělé pro něho i celý tým,“ zmínil Němec.

Přání by se mu mohlo splnit. Jak potvrdil i samotný hráč, směřuje na jaře své fotbalové angažmá z druholigové Vlašimi o stupínek níž. Ve třetí lize už by skloubení obou sportů nemuselo být až takovým problémem jako v profesionální FNL. „Chtěl bych stíhat futsal, co nejvíc bych mohl. Ale samozřejmě je pro mě fotbal zatím pořád prioritou,“ uvedl k tomu.

Hlavně kvůli fotbalu byly Svátovy futsalové starty v poslední době skutečně sváteční. Herního vytížení se ovšem nedočkal ani pod trenérem Hyským v sestavě jednoho z příjemných překvapení druhé ligy. Z klubu z Benešovska, s nímž má smlouvu ještě na rok a půl, se tak vydá na hostování o patro níž. Kam konkrétně, zatím neprozradil. Jasno by ale mohlo být v nejbližších dnech, kdy startují zimní přípravy.

