Benešov v úvodním pohárovém zápase porazil Soběslav 2:1, díky čemuž mohl ve středu nastoupit proti Teplicím. Utkání přineslo jedinou brankovou situaci, po půlhodině hry se prosadil hostující Fortelný. „Ačkoliv jsme prohráli, musím zápas hodnotit kladně hned z několika důvodů. Naše nasazení bývá obvykle v pořádku, ale dnes kluci dokázali se soupeřem držet krok a aktivní byli až do konce,“ sdělil po zápase benešovský trenér Marek Nikl.

Jeho svěřenci měli v závěru zápase zajímavou možnost na vyrovnání. „V osmdesáté minutě jsme měli velkou šanci, před prázdnou brankou jsme trefili jen tyč,“ konstatovat Nikl, který zdůraznil přínos tohoto zápasu pro benešovské hráče. „Zápas by nás měl někam posunout, i když na hráče nebyl žádný tlak na výsledek. Neměli jsme co ztratit. V tomto ohledu se nám hrálo lépe, ale podali jsme dobrý výkon. Některé věci jsme možná mohli sehrát lépe, ale proti ligovému týmu jsme drželi krok až do konce,“ těšilo trenéra.

Nastoupit proti ligovým fotbalistům, na které se obvykle dívají jen v televizi, musel být pro benešovské hráče velký zážitek i zkušenost. „Mladíků máme hodně. Například Michal Krunert na stoperu je ročník 2003 a odehrál skvělý zápas, Pavel Roháč na pravé straně je ročník 2002 také hrát dobře. Výborně hráli také o něco starší hráči, kteří rovněž nemají mnoho zkušeností,“ konstatoval trenér Nikl, který neskrýval mírné zklamání z výsledku. „Trochu mě to mrzí, dokážu si představit, že takový zápas zvládneme odehrát vítězně a čekal by nás další zápas s těžkým, ligovým soupeřem."

I když Benešov v poháru skončil ve druhém kole, odnesli si nejen hráči celou řadu zajímavých poznatků. „Jsem moc rád, že jsme MOL Cup mohli hrát, protože tyto zkušenosti jsou pro kluky k nezaplacení,“ uzavřel Marek Nikl.