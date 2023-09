Pohár Středočeského fotbalového svazu má za sebou druhé kolo. Hráči Votic v něm přivítaly Tochovice. Došlo na souboj I. A třídy s krajským přeborem, ze kterého vzešli vítězně domácí, když zvítězili 4:1. Hosté pojali zápas spíš jako trénink, k tomu navíc zkoušeli nové hráče. Za vyučenou dostali pěknou lekci.

Votice postupují dál v poháru SKFS. | Foto: Ondřej Jícha

Klíčem k vítězství a postupu v podání Votic se stal první poločas, kde si vytvořily dvougólový náskok. Góly Daniela a Kramného uklidnily domácí. Hra se vyrovnala až po přestávce, kdy oba týmy mohutně vystřídaly. Na straně Tochovic šel dolů například předseda Ladislav Černý, který kvůli menšímu počtu hráčů musel na plac či dvě nové akvizice z Ukrajiny. Naopak mladík Nedvěd vydržel celý zápas.

I po změně stran měly navrch Votice a trefy Říhy a Hřebce jasně poslaly do dalšího kola domácí celek. O čestný gól Tochovic se postaral v závěru zápasu Ivaník. „Zápas jsme pojali spíše jako trénink, ale ani jako trénink to od kluků nevypadalo. Dostali příležitost i borci z béčka a předseda. Některé hráče jsem viděl poprvé, podle toho vypadal i náš obraz hry, že se neznali,“ uvedl trenér hostů Erik Šlechta, který ale kvůli trestu musel sledovat zápas z tribuny. Už si odpykal dva ze tří zápasů mimo lavičku. „Už se ale těším zpět. Ještě jeden a mám to za sebou,“ dodal vzápětí kouč hostů.

„První půle z naší strany zvládnuta, což znamenalo vedení 2:0. Soupeř do druhé půle vystřídal a hru zkvalitnil. I z naší strany došlo ke změnám a hlavně k omlazení týmu, kdy i přes kvalitu soupeře jsme dokázali vstřelit další dva góly a pouze jeden inkasovat z rohu. Myslím si že zaslouženě jsme vyhráli a postupujeme. Soupeř nezvládl začátek a i přes střídání a zkvalitnění hry se mu nepodařilo zápas otočit,“ řekl trenér Votic Michal Budil.

Votice – Tochovice 4:1 (2:0)

Branky: 8. Daniel, 22. Kramný, 67. Říha, 73. Hřebec – 82. Ivaník. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Nerad – Brýl, Písařík. Diváci: 87.

Votice: Šanda – Baťha, Sládek, Königsmark (60. Hřebec), Mudra, Říha, Daniel (46. Horváth), Kramný (60. Sedlák), Homolka, V. Budil (46. Ma. Budil), Navrátil.

Tochovice: Harásek – Benda, Nedvěd, Šimůnek, V. Saraj (46. M. Čížek), Černý (46. Dušek), Hájek, Ťoupal, Jendruščák (70. Ivaník), Kilián (46. Sirotek), M. Saraj (41. J. Čížek).