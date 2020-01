Vlašim vstupovala do utkání jako favorit a tuto roli plnila od samého začátku. Domácí se dostali do několika příležitostí, ale skóre se neměnilo. I hosté si dokázali postupem času vytvořit pár příležitostí, ale ani na druhé straně nikdo skóre nezahýbal. K největším šancím Vlašimi patřilo zakončení Jakubova, který těsně minul branku. Skórovat mohl i Janda, ale míč letěl vysoko nad. Za hosty si největší možnost připsal Presl, proti němu však vytasil výborný zákrok Řehák.

Do druhého poločasu vyslal trenér Daniel Šmejkal se svými kolegy Boevem a Koutem deset nových hráčů v čele s útočníkem Fotrem. Právě domácí forvard dokázal po chvilce pobytu na hrací ploše otevřít skóre utkání, když jeho míč zapadl na zadní tyči do sítě. Tato akce byla klíčem k bráně Písku a od té doby se jen měnilo skóre. Oskar Fotr zkompletoval hattrick stejně jako záložník Jiří Januška. Po dvou brankách přidal nově testovaný Jankele. Po jednom gólu si připsali Dias a Bulíř. Zápas nakonec skončil přesvědčivým vítězstvím Vlašimi 10:0.

Trenér Vlašimi Daniel Šmejkal přiznal, že se mu nelíbil první poločas. "Samozřejmě to pro nás bylo utkání po dlouhé době, ale z mého pohledu nám chyběl pohyb a trošku více odvahy. První poločas nebyl z naší strany tedy dobrý. Do druhého poločasu jsme poslali novou desítku a mohu říci, že se mi moc líbil. Během deseti minut jsme dokázali vstřelit tři branky a utkání bylo rozhodnuté. Od první minuty druhého poločasu jsem tam viděl v uvozovkách větší chuť a to mi v prvním scházelo.“

FC Sellier & Bellot Vlašim – FC Písek 10:0 (0:0)

Branky: 49., 55. a 76. Fotr, 62., 72. a 89. Januška, 52. a 79. Jankele, 61. Dias, 70. Bulíř. ŽK: Jakubov.

Vlašim: I. poločas: Řehák – Vondra, Štochl, Breda, Hašek – Vrána, Průcha, Dohnalík, Janda – Jakubov, Komárek. II. poločas: Řehák – Jan Kadlec, Broukal, Svoboda, Sváta, Januška, Blecha, Jankele, Dias, Fotr, Bulíř.

Písek: Satrapa – Benetka, Kulík, Vacovský, Froněk, Held, Presl, Holý, Běloušek, Hrachovec, Ulbrich. Střídali: Jevčák, Petřík, Čarný, Voráček, Sajtl, Hajdo.

Jiří Paýr