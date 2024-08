Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Do úvodního výkopu v České fotbalové lize zbývají vlašimským ženám ještě přibližně tři týdny. Prvního září vyběhnou na trávníku rezervy plzeňské Viktorie. Doma se poprvé představí až další víkend. Už teď ale pomalu škrtají dny, kdy soutěž začne. „Jsme natěšení a nevíme, co nás tam čeká (směje se). Kvalita soutěže je lepší, než divize. Uvidíme, jaká kvalita hráček tam je,“ říká vedoucí vlašimského týmu že Karel Pištěk.

Vlašim prošla loňským ročníkem suverénně. Z 18 zápasů prohrála pouze jediný a další dva skončily remízou, jinak bylo 15 výher. Úspěšný tým pod vedením kapitánky Andrey Lupačové zůstal přes léto pohromadě. Do kádru přišla pouze jedna dorostenka z Dukly. „Ženy si chtějí zkusit vyšší soutěž a zjistit, jak na tom jsou,“ nastiňuje Pištěk.

Úsilí žen ocenil i klub, který po postupu chvilku váhal, ale nakonec je přihlásil do ČFL. V loňské sezoně jim dovolil navíc sehrát i čtyři duely na hlavním stadionu v Kollárově ulici. „Vlašim uznala, že ženy něco znamenají, vykopaly vyšší soutěž. Úspěch nejen pro ně, ale i pro klub, který jejich úsilí ocenil,“ upřesňuje Pištěk.

S vyšší soutěží by mohly přijít i vyšší návštěvy. Poslední zápas žen sledovalo 180 diváků a Pištěk věří, že by letos mohla být cifra klidně i větší. Že by lidi mohli být zvědaví na třetí nejvyšší soutěž.