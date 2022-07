„Myslím si, že utkání nebylo úplně špatné z naší strany, akorát jsme nevyřešili některé finální situaci. Možná jsme měli i víc ze hry. Pardubice hrály víc na brejky po naší ztrátě, to asi rozhodlo,“ mínil po zápase Nedžad Zinhasovič.

Na východě Čech dlouho svítil bezbrankový stav, nicméně pak favorit zatlačil Vlašim před jejich bránu a bylo otázkou času, kdy se Pardubice dostanou do vedení, což přiznal i 22letý záložník. „Druhou půli jsme nezačali úplně dobře, jako tu první,“ hlesl Zinhasovič. Nádhernou křižnou ranou se prezentoval Leandro Lima a střelou k tyči otevřel skóre. Brankář Matyáš Vágner se marně natahoval. Východočeši ukončili téměř třistaminutové čekaná na vstřelenou branku.

Domácí se vedou brankou uklidnili a následně měli zápas pod kontrolou. Od Vlašimi sice ještě přišly nějaké šance, avšak pardubický gólman mohl zůstat v klidu. Prvoligový celek si naopak vytvářel další nebezpečné šance. Vágner ale tentokrát Limu reflexivně vychytal. V závěru zápasu šli hosté do útoku, po špatné přihrávce na paty ale založili paradoxně útok soupeři a Pardubice zvýšily na 2:0. „To jsou maličkosti, které musíme dopilovat do příštího týdne do mistrovských utkáních,“ konstatoval záložník Vlašimi.

Svěřenci Martina Hyského tak prohráli třetí ze čtyř přípravných zápasů. Připsali si akorát skalp Příbrami. Ve zbylých třech případech ale vždy padli s prvoligovým celkem. „Každá porážka bolí, ale ne všechny zápasy jsme měli prohrát. Některé soupeře jsme tlačili a i Liberec hrál proti nám na brejky, stejně jako Pardubice v první půli. Ve druhé už měly více ze hry.,“ komentoval Zinhasovič.

I přes prohru v posledním zápase před startem druhé nejvyšší soutěže si Vlašimští porážku s Pardubicemi tolik nepřipouští. „Byla to generálka. Bohužel se prohrálo. Zase nemůžeme věšet hlavu dolů, protože tam byly dobré věci a o ty se musíme opřít do mistrovských utkání, co přijdou. Máme teď co zlepšit do příštího týdne a v něm urvat výhru,“ řekl hráč Vlašimi.

Pardubice – Vlašim 0:2 (0:0)

Branky: 68. Lima, 88. Huf. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Starý – Vodrážka, Slavíček.

Vlašim: Vágner – Breda, Hošek, Heppner, Zinhasovič, Lehoczki, Langhamer, Suchan, Rigo, Horský, Toula. Náhradníci: Kolář – Lehovec, Janda, Onije, Solomon, Halinský, Gning, Šimeček