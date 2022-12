Macíkův Čenda už míří na Dakar. Čeká se extrémní ročník

Do poločasu se ale hráčům pod vedením kouče Martina Hyského podařilo srovnat. Gól do šatny zařídil Smejkal a Vlašim se rázem probrala. I po obrátce byla aktivnější, kteří si vytvořili několik šancí, aby překlopili zápas na svou stranu. Skóre se ale neměnilo a tak přišel trest. V 77. minutě se trefil Hlavatý, který rozhodl nejen o výhře Pardubic, ale o jejich prvním místu ve skupině C. Středočechy čeká ještě závěrečné vystoupení proti rezervě Sparty. Hrát se bude před kamerami ČT sport.

Vlašim – Pardubice 1:2 (1:1)

Branky: 42. Smejkal – 28. Koukola, 77. Hlavatý. ŽK: 0:1.

Vlašim: Vágner – Hošek, Halinský, Lehoczki, Provod (46. Heppner) – Suchan, Onije, John (60. Langhamer), Smejkal (46. Randzu), Rigo (46. Šimeček) – Horský (60. Toula).